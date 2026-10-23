Los veterinarios expertos lo avalan: si tu perro se pone muy contento cuando llegas a casa no es buena señal, en realidad «podría tener dificultades para gestionar la separación»
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Llegar a casa y encontrar a tu perro moviendo la cola, saltando de alegría y buscando caricias es muy gratificante.Sin embargo, cuando estas reacciones son demasiado intensas, conviene prestar atención a otros posibles signos de malestar. Los veterinarios y etólogos caninos señalan que una excitación desproporcionada podría estar relacionada con dificultades para gestionar los momentos de soledad. Esto no significa que un perro que recibe a su familia con entusiasmo tenga necesariamente un problema. Muchos animales de compañía expresan su alegría de manera efusiva después de varias horas sin ver a sus seres queridos.
La clave está en observar si esa reacción forma parte de un comportamiento normal o si va acompañada de otros síntomas que apuntan a una posible ansiedad por separación. Por ejemplo, algunos perros no consiguen relajarse cuando su cuidador se marcha, destrozan objetos o hacen sus necesidades dentro de casa. Otros muestran un apego excesivo, siguen a su dueño por todas las habitaciones o empiezan a ponerse nerviosos cuando detectan le ven coger las llaves o ponerse los zapatos.
Ansiedad por separación en perros
@ticoandco_es 🔍 ¿Tu cachorro llora, ladra o se desespera cuando sales de casa? Entonces esto te interesa. En este video te explicamos cómo prevenir la ansiedad por separación en perros de forma práctica, sencilla y desde casa. Si acabas de adoptar un #cachorro o estás empezando a educarlo, este contenido es oro. 👀 Qué vas a ver en este video: • Cómo dejar solo a tu cachorro sin que lo pase mal • Qué es la ansiedad por separación y cómo afecta a los perros • Las mejores estrategias para crear independencia emocional • Qué NO debes hacer si tu perro se pone nervioso cuando te vas • Cómo usar el parque de juegos como “madriguera” segura • Por qué los juguetes rellenables tipo Kong pueden cambiarlo todo • Qué tipo de rutina debes seguir cada vez que sales de casa 💡 La mayoría de los problemas de comportamiento de un perro adulto empiezan en la etapa de cachorro. Por eso, en Tico&Co acompañamos a los dueños primerizos con herramientas educativas y productos personalizados adaptados a cada fase del crecimiento de su cachorro. Cada mes, directamente en tu casa. 🎯 Si has buscado alguna vez cosas como: • “cómo dejar solo a mi cachorro sin que llore” • “mi perro se pone nervioso cuando me voy” • “juguetes para ansiedad por separación en perros” • “mi cachorro no sabe estar solo” • “cómo evitar que mi perro ladre cuando se queda solo” Este video es exactamente para ti. Y sí, puedes empezar a solucionarlo hoy mismo. 🔁 Guárdalo si crees que te hará falta más adelante y compártelo con quien esté pasando por lo mismo. 📩 ¿Dudas? Déjalas en comentarios y te ayudamos. #educacioncanina #adiestramientocanino #ansiedadporseparacion #comodejarsoloamiperro ♬ sonido original – Tico&Co | Cachorros felices 🐶
La ansiedad por separación es un trastorno del comportamiento que afecta aproximadamente al 15% de los perros. Aunque no se conoce una causa concreta, se considera que este problema puede estar relacionado con la inseguridad y el apego excesivo a sus dueños. Según diversos estudios realizados en Inglaterra, muchos perros que sufren ansiedad por separación no han sido socializados adecuadamente entre los 5 y los 10 meses de edad.
Un perro que sufre ansiedad por separación puede mostrar diferentes comportamientos, especialmente cuando se queda solo. Entre los síntomas más habituales se encuentran la destrucción de muebles, puertas, zapatos o cables, así como los ladridos, gemidos y aullidos persistentes. También puede hacer sus necesidades dentro de casa pese a estar acostumbrado a hacerlo fuera, presentar temblores, jadeo, salivación excesiva, vómitos o diarrea. Otros signos de alerta incluyen un apego excesivo, seguir constantemente a su dueño, caminar de un lado a otro, lamerse o rascarse compulsivamente, perder el apetito cuando está solo o esconderse.
Cómo actuar
Los juegos de inteligencia permiten que el animal utilice su ingenio y su olfato para conseguir premios. Puedes preparar actividades o adquirir juguetes específicos en tiendas especializadas para mascotas. Otra opción consiste en esconder pequeñas porciones de comida por diferentes rincones de la casa para animarlo a investigar. De esta manera, cuando se quede solo, podrá asociar esa situación con una experiencia más positiva.
Asimismo, ofrecer paseos de calidad en entornos estimulantes también es fundamental. Los lugares con árboles, otros perros y diferentes estímulos visuales y olfativos favorecen su bienestar. Las razas que necesitan más ejercicio suelen ser el Border Collie, el pastor australiano, el husky siberiano, el Jack Russell Terrier y el pastor belga malinois, ya que son perros enérgicos que requieren paseos largos, actividad física y estimulación mental. En cambio, razas como el bulldog francés, el Shih Tzu, el Basset Hound, el Cavalier King Charles Spaniel y el pequinés suelen adaptarse mejor a paseos y juegos tranquilos.
Finalmente, es recomendable evitar las despedidas y los recibimientos demasiado efusivos. Al salir de casa, lo mejor es hacerlo con naturalidad, sin prolongar las despedidas ni transmitir nerviosismo. Al volver, conviene saludar al perro con tranquilidad, sin ignorarlo ni castigarlo, y prestarle atención cuando esté más calmado. De esta forma, las salidas y las llegadas pueden convertirse poco a poco en situaciones más habituales y menos estresantes para él.