El Gobierno responde con insultos a las palabras de Feijóo sobre feminismo: «Pollaviejismo»

El Gobierno de Pedro Sánchez ha salido en tromba contra Alberto Núñez Feijóo por sus palabras sobre el feminismo. La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha hablado de «pollaviejismo» después de que el popular dijera que se considera «feminista» porque se ha «criado en una casa con muchas más mujeres que hombres».

«Día 18 de precampaña: pollaviejismo, la cosmovisión. De no soy machista porque tengo madre a querer decidir cuánto valen nuestros derechos. Feijóo, conocer mujeres no te hace feminista. Tápate un poco», ha manifestado Rego, en un mensaje publicado redes sociales.

Por su parte, Pedro Sánchez ha manifestado que «es tan feminista que propone cargarse el Ministerio de Igualdad y recortar el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo». «Criarse entre mujeres no te hace feminista. Defender sus derechos, sí», ha sentenciado.

Unas declaraciones a las que el líder de los populares ha respondido de manera muy contundente: «Prostitutas con dinero público, pisos para amantes, orgías en pandemia, acosadores en Moncloa, carrera política con el dinero de la prostitución. Las lecciones de feminismo te las puedes ahorrar».

Todo ello ha ocurrido después de que Alberto Núñez Feijóo anunciara en una entrevista en la Cadena Ser que incluirá las competencias de Igualdad «en otros ministerios» y dijera que se ha «criado en una casa con muchas más mujeres que hombres».

«¿Cómo voy a pensar que una mujer no tiene los mismos derechos que un hombre o cómo no voy a aceptar que todavía hay una brecha salarial entre la mujer y el hombre?», se ha preguntado el presidente del PP.

La intervención de Feijóo también ha generado críticas entre dirigentes de Frente Amplio como el número uno de la candidatura por Madrid, Emilio Delgado, quien ha replicado al líder del PP que «las mujeres de este país ya tumbaron a un ministro que planteó recortar sus derechos».

A su vez, la ministra de Sanidad, Mónica García, ha acusado a Feijóo de querer llevar el aborto o la eutanasia al «1980». «Este 29-N nos jugamos los derechos conquistados por las mujeres y el derecho a decidir sobre nuestra vida y nuestra muerte, sin que ningún carca tenga que decirnos cómo hacerlo», ha zanjado.

En este sentido, Feijóo ha manifestado su objetivo de reformar la ley del aborto, preguntándose «cómo es posible que las niñas de 16 años necesiten la autorización de sus padres para hacerse un tatuaje y no para abortar». Sí que ha garantizado que las mujeres en España tendrán «los mejores médicos y la mejor asistencia sanitaria» si deciden interrumpir el embarazo, pero no obligará a un médico a que lo practique.