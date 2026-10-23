Los veterinarios expertos coinciden: el pastor belga malinois es más feliz cuando tiene una tarea diaria que lo estimule

Los perros se caracterizan por su fidelidad, aunque hay algunas razas que destacan especialmente por su inteligencia y por tener una educación más marcada. Uno de estos casos sería el del pastor belga malinois. Esta raza de perro posee una gran capacidad para aprender.

Un animal que funciona como un engranaje clave en las labores policiales de rescate y de detección de sustancias, pero en los hogares puede llegar a tener un comportamiento complejo si su educación no ha sido la edecuada. La veterinaria Laci Schaible expone que esta raza debe trabajar su inteligencia y realizar actividad física diaria.

¿Qué necesita el pastor belga malinois?

La experta asegura que el malinois es un animal que destaca por su disposición colaborativa hacia los demás. Además, diversos estudios como el que publicó en el año 2022 la revista Cell, analizó los datos genéticos de más de 4.000 perros con encuestas sobre más de 46.000 perros y encontraron vínculos entre los linajes y las conductas ligadas la trabajo.

Aunque, cada perro es un mundo, y otro estudio realizado por Science, analizó a 18.000 perros y determinó que la raza supone el 9% de la variación individual de comportamiento sólamente.

La estimulación de la inteligencia del animal

Para estimular favorablemente a un pastor belga malinois es necesario acudir a la parte del trabajo olfativo. Es decir, esconder premios por casa, buscar objetos o seguir rastros combinando actividad física, concentración y resolución de problemas. Al mismo tiempo, los pequeños circuitos y los ejercicios de autocontrol ayudan a estimular al animal y mantener su autocontrol y tranquilidad.

¿Qué es lo que se debe evitar?

La prioridad para educar a una mascota se centra en las pausas y la calma, no en la rapidez. Esto lo refleja en su estudio realizado a 92 perros, Plos One, que detectó que los entrenadores con técnicas hostiles provocaban en el animal un aumento del cortisol y por eso, la recomendación por parte de los especialistas fue el refuerzo positivo con comida, juguetes o juegos al animal.

Por lo tanto, la convivencia con un pastor belga malinois exige de tiempo y compromiso. Además, para garantizar su bienestar debemos conseguir un equilibrio entre el ejercicio, educación y tranquilidad.