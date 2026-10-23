Un albergue del Camino de Santiago busca voluntarios para acoger a peregrinos y cuidar del espacio a cambio de alojamiento y comida gratis todos los días. Una casa situada en el municipio de Asturias, Pola de Allande, que está situado en el trayecto del Camino Primitivo de Santiago. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el albergue del Camino de Santiago que busca con urgencia voluntarios para ayudar con diferentes tareas a cambio de alojamiento y comida gratis.

El Camino de Santiago es uno de los principales reclamos de España y los datos lo demuestran. Según informó la Oficina del Peregrino de Santiago de Compostela, en el año 2025 más de medio millón de personas (530.987) de peregrinos llegaron a Santiago para recoger su Compostela después de haber pasado unos días recorriendo el camino. Esto supuso un incremento del 6% con respecto al año anterior en unos números que demuestran el auge que sigue teniendo una tradición que, además, es uno de los motores económicos de la zona.

La oferta de empleo en un albergue del Camino de Santiago

Al hilo de esto, en los últimos días Worldpackers, una plataforma que impulsa programas de voluntariado e intercambio de experiencias con anfitriones en diferentes países, ha publicado una oferta de un albergue que busca voluntarios para ayudar en tareas con peregrinos a cambio de alojamiento y comida gratis en estas casas donde los peregrinos que hacen el camino se suelen quedar a dormir.

Este albergue en cuestión está situado en la Pola de Allande, un municipio situado en Asturias que forma parte del recorrido del Camino Primitivo de Santiago, que es la ruta de peregrinación más antigua que existe, que va desde la Catedral de San Salvador de Oviedo hasta la de Santiago, cubriendo una distancia de alrededor de 325 kilómetros en 13 o 14 etapas. Declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 2015, este camino primitivo sigue los pasos que en su día realizó en el siglo IX el rey Alfonso II el Casto desde Oviedo hasta Galicia para visitar la tumba del apóstol Santiago.

Así que esta casa de acogida para peregrinos busca voluntarios que se pueden quedar entre 10 días y un mes en este albergue a cambio de alojamiento y comida gratis. Esta oferta está dirigida a personas mayores de 18 años e incluye cinco días de trabajo acondicionando los albergues para los peregrinos, ya sea con actividades como cuidar la casa, el jardín o hacer la comida. Estos voluntarios tendrán la oportunidad de disfrutar de dos días libres los fines de semana para que puedan conocer todos los tesoros de una de las joyas de España que está situada en Asturias.