Por qué las flechas del Camino de Santiago son amarillas: pocos lo saben pero ésta es la razón y tiene sentido

Las flechas amarillas son una de las señales más reconocibles del Camino de Santiago. Todo aquel que ha realizado este camino las ha visto, ya que de hecho se encuentran a lo largo de las diferentes rutas y son las que nos guían ya que sirven para indicar a los peregrinos la dirección que deben seguir hasta llegar a Santiago de Compostela, pero ¿sabes por qué son de color amarillo?.

Estas flechas marcan la ruta seguir para los peregrinos, pero lo cierto es que son mucho más recientes de lo que se podría pensar en un primer momento. Durante siglos, quienes realizaban el Camino no contaban con estas flechas para orientarse y no fue hasta el siglo XX cuando comenzaron a utilizarse. Detrás de su creación está Elías Valiña, párroco de O Cebreiro y una figura fundamental en la recuperación y señalización del Camino de Santiago. Él fue quien en 1984 comenzó a marcar el recorrido con flechas amarillas desde Francia hasta Compostela. La elección de este color tampoco pasó desapercibida y, sobre su origen, existen dos explicaciones diferentes.

El origen de las flechas amarillas del Camino de Santiago

Detrás de estas señales está Elías Valiña Sampedro, párroco de O Cebreiro durante varias décadas y una de las personas que más trabajó por recuperar el Camino de Santiago en el siglo XX. Valiña conocía bien la ruta ya que había dedicado parte de su formación académica a estudiarla y entre 1961 y 1962 realizó la tesis El Camino de Santiago. Estudio histórico-jurídico. Aquel interés terminó trasladándose también al terreno.

El sacerdote recorrió distintos puntos del Camino para localizar el trazado, recuperar zonas que se habían perdido y facilitar el paso de los peregrinos. En Galicia participó, además, en labores de limpieza de algunos tramos y en su señalización. Fue en 1984 cuando comenzó a marcar con flechas amarillas el itinerario desde Francia hasta Santiago de Compostela. Para realizar los primeros trabajos contó con la colaboración de asociaciones de Navarra. La idea era bastante práctica: conseguir que el peregrino tuviera una referencia clara para saber por dónde continuar.

Su trabajo acabó teniendo mucha más importancia de la que podía tener una simple señal pintada junto al camino. Turismo de Galicia señala que la delimitación realizada por Valiña se considera actualmente una de las más seguras a la hora de identificar los tramos originales de la ruta jacobea. Lo curioso es que el color elegido terminó siendo tan importante como la propia flecha. Y sobre la razón por la que Valiña utilizó el amarillo existen como decimos dos versiones.

¿Por qué se ligió el color amarillo?

Una de las historias más repetidas asegura que Valiña comenzó a utilizar pintura amarilla que había sobrado de unos trabajos de señalización de carreteras. El material estaba disponible y el sacerdote habría aprovechado aquella pintura para marcar el Camino. Sin embargo, su familia ofrece una explicación diferente y menos casual.

José Manuel López Valiña, descendiente del sacerdote y vecino de O Cebreiro, explicó a El Camino con Correos que durante sus primeras salidas su tío se dio cuenta de que necesitaba una señal que llamase mucho la atención y que, además, resistiera el paso del tiempo. La inspiración habría llegado durante un viaje a Francia. Allí observó que el amarillo se utilizaba para señalizar rutas de montaña y decidió emplearlo también para marcar el itinerario jacobeo.

Fuera una elección inicialmente práctica o una decisión meditada, el resultado funcionó ya que el amarillo destaca fácilmente sobre piedras, árboles, paredes o asfalto y una flecha puede pintarse rápidamente sin necesidad de instalar ninguna estructura. Y con el tiempo, aquella sencilla marca terminó convirtiéndose en uno de los símbolos más reconocibles del Camino de Santiago.

La flecha y la vieira no significan exactamente lo mismo

La flecha comparte protagonismo con otro símbolo mucho más antiguo: la vieira. Sin embargo, cada una tiene una función diferente. La concha aparece vinculada al Camino desde la Edad Media y ya se menciona como símbolo jacobeo en el Códice Calixtino, del siglo XII. Los peregrinos la llevaban tradicionalmente como prueba de haber completado su viaje hasta Santiago. La flecha, en cambio, tiene una función práctica: indicar en qué dirección se encuentra Santiago.

El Consejo Jacobeo acordó en 2018 homogeneizar la señalización de las diferentes rutas. Fue así como la flecha amarilla quedó establecida como indicación de la dirección que debe seguir el peregrino, mientras que la vieira funciona como elemento identificativo del Camino. Según se establece desde entonces, la señalización debe aparecer obligatoriamente en los cruces y se aconseja que exista también cada dos kilómetros. Además, la flecha amarilla no debe utilizarse para indicar negocios, restaurantes, alojamientos u otros establecimientos particulares.

La iniciativa que Elías Valiña comenzó décadas atrás acabó así convertida en un lenguaje prácticamente universal para los peregrinos. Su vinculación con el símbolo fue tal que, antes de morir en 1989, pidió a su familia que ayudase a evitar que desapareciera su uso y hoy sus descendientes y las Asociaciones de Amigos del Camino continúan colaborando en esa labor. Y aquella sencilla flecha amarilla que comenzó a aparecer en los caminos en los años 80 sigue cumpliendo exactamente la misión para la que fue creada, que es indicar al peregrino por dónde continuar hasta Santiago.