Pocos lo saben pero los expertos instan a poner bicarbonato de sodio alrededor del inodoro: para qué sirve y cuáles son sus beneficios

Miles de personas se carcomen la cabeza a diario pensando en cómo eliminar los malos olores del inodoro de una vez por todas. A pesar de que prácticamente todo el mundo recurre a productos concentrados y químicos de supermercado, los expertos coinciden en que usar bicarbonato de sodio puede hacer que tu váter quede como el primer día y libre de malos olores.

Dentro de las rutinas de limpieza modernas, el bicarbonato de sodio se ha convertido en uno de los productos más utilizados gracias a sus propiedades que le hacen absorber los malos olores y ayudar a mantener los ambientes frescos y con ese característico olor a limpio.

Cómo aplicar este truco de limpieza

Llevar esto a la práctica es muy sencillo, ya que no requiere de ningún tipo de elaboración previa, simplemente basta con espolvorear cucharadas de bicarbonato alrededor del inodoro. Al actuar como un absorbente natural, te ayudará a reducir la humedad superficial en el baño. Al colocarlo alrededor del váter, lo que se busca es mantener esta área más seca y neutralizar los malos olores que puedan surgir.

Una vez espolvoreado, hay que dejar actuar el producto durante varias horas, para luego retirar el bicarbonato con ayuda de una escoba y repetir el proceso cuando vuelvan a comenzar los malos olores.

Ventajas de limpiar el baño con bicarbonato

Además de absorber la humedad, el bicarbonato de sodio tiene otros beneficios gracias a sus propiedades:

No deja olores intensos : al contrario que muchos productos químicos, el bicarbonato no deja un aroma fuerte en el ambiente.

: al contrario que muchos productos químicos, el bicarbonato no deja un aroma fuerte en el ambiente. Es sencillo de aplicar : Tan solo con espolvorear una cucharada del producto ya se consigue el resultado deseado.

: Tan solo con espolvorear una cucharada del producto ya se consigue el resultado deseado. Muy habitual en todas las casas : Prácticamente en todos los hogares españoles es habitual encontrarse con un bote de bicarbonato de sodio, empleado para la limpieza de varios elementos del domicilio.

: Prácticamente en todos los hogares españoles es habitual encontrarse con un bote de bicarbonato de sodio, empleado para la limpieza de varios elementos del domicilio. Reduce el uso de químicos agresivos: Los productos de supermercado están cargados de estos químicos que resultan nocivos para el medio ambiente, caso contrario al del bicarbonato.

Un producto muy común en los diferentes trucos de limpieza que se vuelven virales en redes sociales, y que, si todavía no lo has probado, se convertirá en tu mejor aliado para ahorrarte dolores de cabeza en la limpieza del hogar.