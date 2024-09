Ni vinagre ni bicarbonato: el truco para acabar con el mal olor de tu baño en segundos

El mal olor de tu baño puede acabarse, no será necesario que uses ni vinagre, ni bicarbonato, hay un método que está triunfando en redes sociales. Es el momento de empezar a prepararse para dar rienda suelta a una serie de trucos que pueden ser claves y que quizás hasta ahora no habías tenido en cuenta. Toca prepararse para lo peor y en especial, habrá llegado ese momento de empezar a gestionar determinados elementos que son los que marcarán un antes y un después.

Un truco que puede cambiarlo todo, empezando por el olor que desprenderá nuestra casa. El baño es quizás una de las partes que hace un olor más destacado. Siendo un detalle que puede acabar siendo el que marque un antes y un después, afrontando un cambio de ciclo que puede ser el que necesitamos. Imagina que tu casa huela siempre bien, la manera en la que vas a poder conseguirlo puede ser fundamental. Sin duda alguna, habrá llegado el momento de empezar a prepararte para que tu casa huela realmente bien. Toma nota de qué debes hacer para que así sea.

Ni bicarbonato ni vinagre

Sin duda alguna, hay un limpiador que es uno de los más usados de todos, un buen básico que se ha convertido en el ingrediente que todo el mundo usa para que su casa quede limpia. El bicarbonato es el más poderoso de los limpiadores caseros que acaben con los olores.

Además de ser un potente blanqueador natural, que devuelve ese color blanco que necesitamos visualizar en cualquier lugar de la casa. Queremos más blanco y menos amarillo o marrón, tonos que no están ni de moda, ni son los que queremos para nuestra casa.

Al bicarbonato se le ha unido el vinagre, siendo un elemento que pueden ser el que nos acompañe en estos días que tenemos por delante. Habrá llegado ese momento de dejar atrás este remedio natural que puede acabar siendo el que mejor se adapte a estos tiempos que corren.

El vinagre suele dejar todas las superficies brillantes, cristales y espejos, no se le resisten. Pero en este caso, lo que necesitamos es apostar por un elemento que puede ser fundamental y que nos acompañará en estos días que corren. Es importante disponer de los mejores limpiadores, pero también aquellos que harán que nuestra casa huela bien.

Este es el truco que acabará con el olor de tu baño

Las redes sociales nos han descubierto una cuenta de una experta en limpieza que se sincera sobre el olor del baño. Con la ayuda de determinados elementos, podemos conseguir una herramienta que será fundamental para nuestro día a día.

Según nos explica: «En este baño el mal olor era insoportable. Habíamos probado mil cosas, limpiar tuberías, desatascadores, limpiar el bote sifonico, hasta ambientadores concentrados. A veces mejoraba un poco, pero el efecto no duraba nada.

Hasta que de casualidad, cuando ya habíamos tirado la toalla, en una ferretería encontramos este producto. Y bueno, ya por probar de perdidos al río. Y vaya ¡funciono!.

Es un limpiador de tuberías y fosas sépticas para el baño. Se pone una cápsula a la semana en el inodoro y trae producto para 5 meses. Notamos la mejoría a partir del segundo uso, pero no fue hasta después de un mes cuando funciono del todo y no hemos vuelto a tener malos olores en el baño.

En nuestro caso ha sido un antes y un después y por eso quería compartirlo con quien pueda tener problemas de malos olores en el baño ¡Espero que os sirva!».

Este producto que cuesta poco más de 12 euros, puede ser el que necesitamos para conseguir que el olor de nuestro WC. Se nos presenta en Amazon como:

Malos olores en Fosas Sépticas: Wc Net Fosas Sépticas 100% eficaz contra los malos olores de cañerías

Producto: WC Net cápsulas hidrosolubles es el producto específico para el correcto funcionamiento de las fosas sépticas

Acción: gracias a su fórmula concentrada, con 1 cápsula a la semana se potencia la acción de las enzimas y elimina los residuos sólidos previniendo los atascos

Modo de empleo: abrir el bote tirando de la lengüeta situada debajo de la tapa y echar la cápsula en uno de los WC y tirar rápidamente de la cadena

Dosificación: utilizar 1 cápsula por semana para 1/4 personas, para 5/8 personas utilizar 2 cápsulas por semana, para 9/12 personas utilizar 3 cápsulas por semana; En caso de fosa inactiva, nueva o recién purgada, duplicar el tratamiento durante el primer mes.

Parece que a esta influencer le funciona este sistema que rápidamente se ha convertido en viral. Será cuestión de ponernos manos a la obra con ello en este cambio de ciclo que queremos descubrir.