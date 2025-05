Peor que un inodoro: éste es el objeto que usas en el gimnasio y es un foco de bacterias

Éste es el objeto que usas en el gimnasio y es un foco de bacterias, incluso mucho peor que un inodoro. Algo que quizás puede llegar a sorprendernos en un ambiente tan limpio y perfecto como es un gimnasio. Ese lugar al que acudimos para ganar en salud puede acabar convirtiéndose en todo lo contrario. Un punto en el que descubriremos una serie de elementos que pueden acabar siendo los que marquen una diferencia importante en todos los sentidos.

El gimnasio no está tan limpio como pensábamos, aunque eso sí. Es poco probable que las bacterias de este lugar nos puedan causar ningún daño. El ser humano ha convivido millones de años con ellas y sigue estando sobre la faz de la tierra. Después de lo vivido en estos últimos años, no debemos olvidar que estamos en contacto con bacterias y virus, algo que no tiene por qué hacernos enfermar, sino todo lo contrario. Vivimos unas jornadas en las que este inodoro que tenemos en casa quizás esté más limpio que un lugar del gimnasio que está frecuentado por muchas personas que quizás no se lavan bien una parte importante de su cuerpo.

Mucho peor que un inodoro

Sabemos que el inodoro de cualquier casa está sucio. No importa los ingredientes que usemos para limpiarlo, con el uso continuado y el hecho de que, no deja de ser un recipiente en el que colocamos nuestras deposiciones, al final de la jornada estará sucio.

No sólo el inodoro puede acabar acumulando más de un foco de bacterias. Realmente estos elementos tan sumamente pequeños pueden acabar siendo los que marcarán unos días en los que todo puede ser posible. Hemos visto como en momentos en los que las defensas están bajas pueden ser un riesgo, en especial si no tenemos de ese contacto que nos mezcla con ellas, pero también nos protege.

La importancia de la higiene es casi total, pero tiene de algunas peculiaridades. La realidad es que una higiene cien por cien es casi imposible de conseguir. Si bien ha sido uno de los elementos que ha evitado más enfermedades, hoy en día vivimos a merced de estos elementos que pueden acabar apareciendo en los lugares más inesperados. El gimnasio es un lugar en el que siempre se gana salud, pero tiene algunos puntos en los que puede haber más bacterias.

Este es el lugar que acumula más bacterias del gimnasio

Ir al gimnasio es una actividad que todos debemos realizar, en especial a medida que vamos sumando años o que sufrimos una vida sedentaria. Es siempre un buen momento para desconectar del día a día, reducir el estrés y ponerse manos a la obra con un cuidado físico que previene muchas enfermedades.

Los expertos de Fitrated afirman que: «Irás al gimnasio para quemar calorías, aumentar tu fuerza y ponerte en forma, pero si no tienes cuidado, es posible que vuelvas a casa con más de lo que esperabas. Aunque muchos lugares públicos pueden albergar varios tipos de bacterias, las instalaciones de fitness en particular pueden ser puntos calientes para los gérmenes. Cada vez que levantas un peso o agarras un mango de bicicleta estática, podrías ponerte en riesgo de contraer una enfermedad o infección.

Recopilamos muestras de bacterias de 27 equipos diferentes en tres gimnasios diferentes para tener una idea de cuántos gérmenes puedes encontrar cuando tocas una cinta de correr, una bicicleta estática o un peso libre».

Siguiendo con la misma explicación: «Probamos las muestras que recolectamos para determinar los niveles de bacterias basados en unidades formadoras de colonias (UFC): el número de células bacterianas viables. Y resulta que la cinta de correr promedio, la bicicleta estática y el peso libre están llenos de gérmenes, más de 1 millón por pulgada cuadrada cada una.

Los tres tipos de equipos produjeron cocos grampositivos (una causa común de infecciones de la piel y otras enfermedades); varillas gramnegativas (que pueden provocar muchos tipos de infecciones y a veces se resisten a los antibióticos) y varillas grampositivas (que pueden, pero no a menudo, causar varios tipos de infecciones). Las bicicletas estáticas y las muestras de peso libre también aparecieron en Bacillus, una causa potencial de varias afecciones, incluidas infecciones de oído, ojos y respiratorias. Las implicaciones de millones de gérmenes pueden ser difíciles de entender. Para ponerlo en perspectiva, comparamos los niveles de bacterias que encontramos en varios equipos de gimnasio con el número de gérmenes que normalmente se encuentran en los artículos cotidianos. La bicicleta estática promedio alberga 39 veces más bacterias que una bandeja de cafetería. Los pesos libres típicos tienen 362 veces más gérmenes que un asiento de inodoro. Y la cinta de correr en la que estás corriendo tiene un promedio de 74 veces más bacterias que un típico grifo de baño público. Teniendo en cuenta el gran número de personas que tocan el equipo de gimnasio en una instalación durante un día determinado, no debería sorprender que las superficies estén menos que impecables. Entonces, si haces ejercicio en el gimnasio con regularidad, ¿cómo puedes protegerte? Asegúrese de desinfectar las máquinas tanto antes como después de usarlas, nunca camine descalzo, no se toque la cara y siempre lávese las manos y cámbiese de ropa de gimnasio inmediatamente después de un entrenamiento».