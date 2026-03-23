Paula Carabal, arquitecta, sobre el error que todos cometen con los colores del salón: «Es necesario jugar con el contraste»

En el salón, el mueble del televisor es una de las piezas más importantes, tanto por el espacio que ocupa como por su funcionalidad. Paula Carabal, en uno de sus vídeos en redes sociales (@paulacarabal), explica cómo elegirlo teniendo en cuenta no solo la estética, sino también otros elementos de diseño para integrarlo con los colores del salón. Lo primero y más importante es pensar en las necesidades, tanto presentes como futuras. Paula es muy clara al respecto: «Piensa qué vas a guardar, qué quieres poner encima». Si, además de como soporte de la televisión, quieres utilizarlo como espacio de almacenamiento, «busca muebles que tengan las puertas opacas. Así el espacio parecerá más limpio y ordenado», añade.

Por otro lado, la arquitecta reflexiona sobre el diseño y la distribución del salón, teniendo en cuenta que el mueble del televisor y el sofá «son dos objetos rectangulares enfrentados», por lo que es necesario «jugar con el contraste». Lo ideal es que sean de diferente color y, si el sofá es muy bajo, escoger un mueble que también sea bajo. En la misma línea, si el sofá tiene formas curvas, un mueble para la televisión con cantos redondeados encajará a la perfección. La idea es que ambos elementos se complementen entre sí.

No cometas este error con los colores del salón

«Mientras vamos viendo opciones, esta serie siempre la empiezo diciendo que primero que nada piensa para qué lo necesitas, vas a guardar qué quieres poner encima. Si necesitas almacenaje, busca muebles que tengan las puertas opacas, el espacio parecerá más limpio y ordenado.

Otra idea importante es que contraste con el sofá, esto ya lo he explicado varias veces y es que en verdad son dos objetos rectangulares enfrentados, así que visualmente queda mejor si son de diferente color. Si tu sofá es muy bajo, pon 1 mueble bajo, si tiene formas curvas, busca un mueble con cantos redondeados y ten en cuenta que tengan coherencia de estilo.

Cuando combino los suelos en suelos estampados, suelo coger el mueble como el fondo. Esta forma lo integramos mejor y creamos una continuidad. Otra cosa que tendría en cuenta es que si tienes un tele muy grande, pondría una mueble de líneas sencillas y si es posible la tele la separaría, la pondría colgada».

La arquitecta hace especial hincapié en la «coherencia» del estilo en los colores del salón. Por ejemplo, si tienes un suelo estampado, el mueble debe acompañar en lugar de competir con él. Debe actuar como una base neutra que suaviza el impacto del suelo y permite que el espacio «respire». Por otro lado, Paula Carabal plantea cómo sería el «proyecto de revista» con «muebles que se prolongan y se convierten en banco para la zona del comedor o incluso en escritorio». Sin necesidad de hacerlo a medida, propone diseñar el mueble pintándolo, empapelándolo o añadiendo «unos tiradores, un tablero superior o unos cojines», por ejemplo. «Es una opción con mucho peso, que le da mucho valor a la estancia».

En definitiva, elegir el mueble de la televisión adecuado no consiste solo en encontrar una pieza que nos guste, sino en lograr un equilibrio entre estética, funcionalidad y proporción dentro del salón, teniendo en cuenta aspectos como los colores. Así que ya lo sabes: sigue las recomendaciones de esta experta para contribuir a crear un ambiente más cómodo y ordenado. Al final, el mueble de la tele suele convertirse en uno de los puntos focales de la estancia, por lo que dedicar unos minutos a seleccionarlo con criterio puede marcar una gran diferencia en la armonía y el bienestar de tu hogar.

¿Y el sofá?

«¿Cómo combinaría un sofá verde con suelos beige? Combinaría madera segunda que se integra con el suelo con otra más oscura para dar contraste. Si el suelo es liso, podemos añadir más textura con una alfombra estampada. Y para seguir con un estilo cálido pero con color, elegiría este rojo, óxido oscuro o terracota con suelos anaranjados. Os propongo esta combinación de verdes en el salón con ocre y madera segunda como tonos claros, y madera oscura para hacer contraste. Y para el mueble podemos seguir con uno claro o azul oscuro.

Si tienes un suelo gris claro, busca un estilo con maderas más contrastadas como estas, que es una muy clara y otra oscura con un subtono rojizo. Lo combinaría con toques en gris, negro y azul claro. Para suelos grises muy oscuros o negros, no uses blancos puros; para los tonos claros es mejor seguir con maderas claras segunda y tonos crema. Añade también toques negros porque se integrarán con el propio suelo y puedes elegir colores más alegres como el rosa».