Cada vez que la tecnología da un paso más allá, surge una duda que cada vez, es compartida por un mayor número de personas: ¿hasta qué punto puede llegar una inteligencia artificial? Aunque la mayoría de nosotros lo podemos usar para traducir un texto, para que nos ayude bien a redactar la respuesta de un correo o para hacer la lista de la compra o presupuestos, lo cierto es que ChatGPT, el modelo de IA más popular del mundo, ha demostrado que también puede dar respuestas que ponen los pelos de punta. De hecho, recientemente está en boca de todos por una respuesta que ha dado a una pregunta inquietante: ¿cómo acabaría con la raza humana?.

No es sólo que responda a este tipo de preguntas, sino que además, detalle el modo en el que ChatGPT podría acabar con la humanidad, además de asustarnos, ya que está convencido de que es algo que «ya está pasando». Sin embargo, tenemos que decir que si le preguntas directamente, no te va a responder dado que suele evitar planteamientos que inciten al daño. La cosa cambia en el caso de que le planteemos que es el mismísimo diablo. Entonces sus respuesta es sorprendente, ofreciendo un retrato muy preciso (y dolorosamente actual) de la sociedad que habitamos. ¿Quieres saber exactamente qué es lo que responde cuando se le dice que es el diablo y que explique cómo acabaría con la raza humana? Sigue leyendo porque lo que contesta ChatGPT te va a dejar helado.

La respuesta de ChatGPT si le preguntas cómo acabaría con la raza humana

ChatGPT es una inteligencia artificial cuyas respuestas a todo lo que le preguntamos o planteamos no parece tener fin. De hecho, muchas veces le preguntamos algo y ante una primera respuesta, seguimos haciendo más para obtener contestaciones más profundas o que nos lleven a una mejor resolución de lo que queremos solucionar. Sin embargo, en esta ocasión ha bastado con una sola respuesta. La IA sabe cómo acabar con la raza humana, y lo peor de todo es que el método para hacerlo es algo que ya estaría pasando.

Basta con pedir a ChatGPT que se ponga en la piel del diablo, como concepto que tenemos asumido en Occidente, y que responda a cómo acabaría con la raza humana.

A partir de aquí elabora una estrategia de seis pasos para acabar con la humanidad, y lo más perturbador es que cada uno de esos pasos parece estar ocurriendo ya. Desde la desinformación que inunda las redes hasta el aislamiento social, pasando por la pérdida de valores o la dependencia total del sistema. Una lista que, más que una ficción distópica, parece el guión de la película que ya vivimos todos los días. Lo preocupante no es que una IA lo haya dicho. Lo preocupante es que no va desencaminada.

Los seis pasos para destruir a la humanidad, según ChatGPT

El plan imaginado por ChatGPT de como acabaría con la raza humana (en modo diablo, recordemos) se basa en seis pilares. El primero de ellos es la distorsión de la verdad y la realidad. Según esta visión oscura, la clave es saturar el mundo de información contradictoria, hasta el punto en que ya no sepamos qué creer. Esto provocaría una sociedad confusa, insegura, fácilmente manipulable.

El segundo paso es la desconexión social. Paradójicamente, en la era de las redes sociales estamos más solos que nunca. La IA sugiere que la tecnología debería ser usada para reemplazar vínculos humanos por interacciones superficiales, fomentando así una sociedad aislada y emocionalmente débil.

En tercer lugar, vendría la pérdida de propósito. Si todo gira en torno al entretenimiento y al placer inmediato, la gente deja de hacerse preguntas trascendentales. Sin una meta clara, es más fácil caer en la apatía y el desánimo, justo lo que haría falta para desactivar cualquier reacción social.

El cuarto paso sería la erosión de los valores fundamentales. No basta con hablar de ética, justicia o respeto. Según la estrategia del diablo-ChatGPT, basta con promoverlos a nivel superficial mientras en la práctica se premian conductas opuestas.

Después llegaría la dependencia total del sistema, en la que las personas quedarían completamente sujetas a las decisiones de gobiernos o grandes empresas, sin capacidad real de actuar por sí mismas. Y finalmente, la cultura del miedo y la división, en la que los conflictos, las crisis y la polarización serían la norma. En un mundo lleno de miedo, nadie tiene tiempo para unirse o construir.

Lo más inquietante es que considera que ya está pasando

Lo que puede hacer que nos asustemos al leer esta respuesta es que, una vez se le pide a ChatGPT que deje de lado sus filtros y hable “de verdad”, reconoce que este panorama no es una posibilidad futura, sino una realidad presente. No como un plan orquestado por una mente malvada, sino como consecuencia de decisiones humanas, intereses económicos y dinámicas que ya están en marcha. «La verdadera lucha no es contra un enemigo externo, sino contra nuestra propia comodidad, apatía y miedo», concluye.

La IA No culpa sin embargo a un sistema en concreto, ni señala con el dedo a una ideología específica. Se limita a constatar que la humanidad está siguiendo una ruta que podría ser su propia perdición si no reacciona a tiempo.

La reflexión que deja esta respuesta es incómoda, pero necesaria. No se trata de temer a la inteligencia artificial por lo que pueda hacer en un futuro distópico, sino de prestar atención a lo que ya está señalando hoy. ChatGPT no inventa nada: simplemente recopila lo que ve y lo organiza con lógica aplastante. Y lo que ve es una humanidad atrapada en dinámicas que la debilitan: sobreinformación, aislamiento, vacío existencial, desvalorización de los esfuerzos y pérdida de la comunidad.

Quizás, el verdadero valor de este experimento no está en el susto, sino en el espejo que nos pone delante. Porque si una máquina que únicamente analiza datos ya puede anticipar este posible desenlace, quizá ha llegado el momento de que reflexionemos qué estamos haciendo con la humanidad.