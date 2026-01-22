Oficial: el inesperado puente de 3 días que podrán disfrutar en esta comunidad de España este 2026

Este año 2026 llega con sus 9 días festivos nacionales retribuidos para los ciudadanos españoles, y las comunidades autonómicas también pueden solicitar tres festivos autonómicos y dos de carácter local hasta sumar un total de 14 días en los que los trabajadores tendrán un día libre que tendrá que ser remunerado. Durante este curso, millones de trabajadores podrán disfrutar de un puente de 3 días con motivo del Día Internacional de los Trabajadores, que se celebra el próximo viernes 1 de mayo.

Este puente de tres días también lo podrán disfrutar los trabajadores y estudiantes que realicen su actividad dentro de la comunidad autónoma de Aragón, que el pasado verano fijó cuáles serían sus 14 días festivos retribuidos de 2026, que se dividen de la siguiente manera: 9 festivos nacionales obligatorios, tres que elige la comunidad autónoma y dos que deciden los ayuntamientos de las diferentes localidades que conforman la región.

Esto quedó fijado en el Decreto 70/2025, de 9 de julio, del Gobierno de Aragón, por el que se fijaron las fiestas laborables retribuidas, no recuperables e inhábiles para el año 2026 en la comunidad autónoma de Aragón. «El Gobierno de Aragón aprueba el calendario laboral de cada año, previa audiencia de las organizaciones sindicales y empresariales más representativas en el Consejo de Relaciones Laborales de Aragón», informó el gobierno de la comunidad en un comunicado en el que dejaron claro que se determinó «de conformidad con el artículo 37 del Estatuto de los Trabajadores y su normativa de desarrollo».

El puente de 3 días en España en 2026

En el mismo Comunicado, desde el Gobierno de Aragón también informaron que «las comunidades autónomas podrán hacer uso de la facultad de traslado al lunes inmediatamente posterior al descanso laboral correspondiente a las fiestas que coincidan con domingo».

Este año en Aragón han decidido trasladar varios festivos al lunes, en el caso del Día de Todos los Santos, que en 2026 cae en domingo 1, y también el lunes 7 de diciembre, en el que se celebrará el Día de la Constitución Española. Este 2026 los ciudadanos de Aragón podrán disfrutar de un puente de tres días con motivo del Día Internacional de los Trabajadores, que se celebra el viernes 1 de mayo. Así que estudiantes y trabajadores podrán ‘librar’ el viernes, sábado y domingo.

Esta comunidad autónoma también confirmó que el jueves 23 de abril será festivo en Zaragoza, Huesca y Teruel, ya que se celebrará el Día de San Jorge, en el que también se conmemora el Día de Aragón. Estos son los festivos retribuidos de carácter nacional y autonómico en Aragón para este año 2026:

1 de enero: jueves, Año Nuevo.

6 de enero: martes, Epifanía del Señor.

2 de abril: Jueves Santo.

3 de abril: Viernes Santo.

23 de abril: jueves, San Jorge, Día de Aragón.

1 de mayo: viernes, Fiesta del Trabajo.

15 de agosto: sábado, Asunción de la Virgen.

12 de octubre: lunes, Fiesta Nacional de España y de la Virgen del Pilar.

2 de noviembre: lunes, en sustitución del día 1, domingo, Todos los Santos.

7 de diciembre: lunes, en sustitución del día 6, domingo, Día de la Constitución Española.

8 de diciembre: martes, Inmaculada Concepción.

25 de diciembre: viernes, Natividad del Señor.

A esto hay que sumarle dos días más como festivos retribuidos que eligen los ayuntamientos. Por ejemplo, en el caso de Zaragoza, la capital de Aragón, el ayuntamiento ha decidido que los dos festivos sean el 29 de enero, Día de San Valero, y el 5 de marzo, cuando se celebra la Cincomarzada. Las Fiestas del Pilar, como suele ser habitual cada año, se celebrarán el lunes 12 de octubre. En estas fechas los aragoneses también podrán disfrutar de tres días de puente.