Nueva York gratis: cosas que puedes hacer en esta ciudad por menos de un dólar

Ya sea que prefieras descubrir un verano caluroso en la ciudad de los rascacielos, los colores del otoño en Central Park o el brillo de las luces navideñas en la Quinta Avenida, quizás haya llegado el momento de reservar un viaje a la ciudad de Nueva York. Y dado que hoy en día existen vuelos «low cost» que te llevan directo hasta la Gran Manzana, no hace falta que una vez estés allí, gastes demasiado dinero. De hecho existen muchas cosas que puedes visitar en Nueva York prácticamente gratis, pero que pocos turistas conoce. Estas son diez cosas imperdibles que ver en Nueva York sin gastar un dólar (o casi).

Nueva York: Cosas que puedes hacer gratis

Ir a Nueva York es uno de esos viajes que debes hacer al menos una vez en tu vida, pero lo cierto es que estamos hablando de una de las ciudades más caras de Estados Unidos. Sin embargo, muchos de sus monumentos, calles emblemáticas o lugares no tienen apenas coste. Descubramos cuáles son:

Central Park

No se tarda mucho en darse cuenta de que caminar por cualquier parque no cuesta nada. Pero no todos los parques son Central Park, el pulmón verde de Manhattan. Además de ser muy grande (un rectángulo de 4 km × 800 m), está lleno de eventos que se realizan todos los días en diferentes puntos, esculturas para admirar, sitios muy famosos como Strawberry Fields Memorial, un área dedicada a la memoria de John Lennon, el ‘Pond’, el lago que alberga docenas de divertidos gansos, 21 áreas de juegos para niños y enormes rocas que enloquecen a los escaladores.

Governor Island

El islote frente a Manhattan se abrió al público en 2003 y se puede llegar a él de forma gratuita en ferry . Es el hogar de un carril bici de 3,5 km, mini golf, área de picnic y algunos sitios militares como Admiral’s House y el pueblo fantasma de Nolan Park. Los ferrys salen del edificio Battery Maritime en el Bajo Manhattan.

Tour a pie de Grand Central Station

Se llaman Grand Central Partnership Walking Tours y están organizados por dos historiadores que llevan a los turistas en un recorrido a pie de 90 minutos que sale todos los viernes a las 12:30 desde 120 Park Avenue, entre 42nd Street y Midtown East. Toca puntos como la galería Grand Central Terminal y el edificio Chrysler.

El Ferry de Staten Island

Todo el mundo quiere ver la Estatua de la Libertad . Si participas en un tour organizado el costo es de unos 12 dólares, pero el ferry que cruza el puerto de Nueva York no cuesta nada y siempre ha sido una de las atracciones gratuitas más bonitas. Sirve para transportar a los viajeros hacia y desde Staten Island y Manhattan, pero la mayoría de los turistas suben para dar un paseo en Liberty Island o para tomar algunas fotos del horizonte de Manhattan. El ferry te lleva al extremo este de Battery Park, el Bajo Manhattan.

Museo de Arte Moderno (MoMA)

Ha tenido una importancia extraordinaria para el desarrollo y el arte moderno y, a menudo, ha sido considerado el principal museo de arte moderno del mundo. Alberga obras de Boccioni, Kandinsky, Chagall, Dalí, Picasso, pero también de Monet, Degas, Van Gogh, Toulouse-Lautrec y Cézanne, solo por nombrar algunos. La entrada a este museo de fama mundial no siempre es gratuita, de hecho sólo abre gratis los viernes de 16:00 a 20:00 horas. Los neoyorquinos lo saben y es fácil encontrar un poco de cola en la entrada pero merece la pena. La dirección es 11 West 53rd Street, entre las avenidas Quinta y Sexta, Midtown West.

Museo Americano de Historia Natural

El Museo Americano de Historia Natural es muy famoso e, incluso aquellos que nunca han estado en Nueva York, seguramente lo habrán visto en algunas películas (por ejemplo, ‘Una noche en el museo’ ). Está ubicado justo en el centro de Central Park West, entre 79th Street y Central Park. La entrada al museo una hora antes del cierre es gratuita todos los días (entre las 16.45 y las 17.45 horas).

Museo South Street Seaport

A tiro de piedra de Wall Street y el distrito financiero, con vistas al East River, se encuentra este enorme museo (2.800 metros cuadrados) construido donde una vez estuvo el puerto de Nueva York. Es un conjunto de espacios expositivos y galerías de arte que incluyen también una biblioteca del mar, un museo arqueológico y la mayor flota privada de barcos históricos . La entrada es gratuita el tercer viernes de cada mes.

Zoológico del Bronx

Se encuentra dentro del parque del Bronx y es una oportunidad para visitar el controvertido barrio. Alberga alrededor de 6 mil animales pertenecientes a 650 especies diferentes. La entrada es gratuita, pero se agradece una donación que servirá para el mantenimiento del zoológico. La dirección para darle al taxista es 2300 Southern Boulevard.

Kayak en el río Hudson

Hay dos servicios que te permiten alquilar kayaks gratis y hacer un recorrido inusual mirando Manhattan desde una perspectiva diferente: el Hudson. El Downtown Boathouse y el Long Island Community Boathouse, en Queens, tienen varias ubicaciones en la ciudad: Pier 40, Pier 96, en Hudson River Greenway en 72nd Street y en Governor’s Island (accesible por ferry de forma gratuita).