Nuestros antepasados no plantaban higueras cerca de casa: la razón práctica está oculta bajo tierra

La higuera (Ficus carica) es uno de los árboles frutales más apreciados en el Mediterráneo. Es muy resistente a la sequía y sus cuidados son relativamente sencillos. Asimismo, un ejemplar adulto puede dar decenas de kilos de higos por temporada. A esto hay que sumar que sus hojas lobuladas grandes ofrecen zonas de sombra en verano. Sin embargo, su sistema radicular superficial y agresivo puede convertirse en una verdadera pesadilla si se planta cerca de casa.

A diferencia de otros árboles con raíces pivotantes profundas, la higuera desarrolla un sistema radicular superficial que se puede extenderse horizontalmente 10, 15 o incluso más metros desde el tronco. Estas raíces buscan humedad de forma activa y pueden infiltrarse en grietas de cimientos, muros o pavimentos, levantar baldosas, hormigón y soleras y agravar humedades en paredes. Además, si bien no «rompen» tuberías por sí solas, si existe una pequeña fuga o junta débil, penetran, crecen y terminan obstruyendo o fracturando las instalaciones. En construcciones antiguas o con materiales porosos, el riesgo es muy alto.

¿Por qué no plantas higueras cerca de casa?

#JardineriaTikTok #Curiosidades #AprendeConTikTok #Higuera ♬ sonido original – ꧁•⊹٭𝙻eña y 𝚅𝚒𝚍𝚊٭⊹•꧂ @lenayvida_pami22 No plantes una higuera cerca de tu casa ⚠️ La higuera es un árbol increíble: resistente, productivo y fácil de cuidar. Pero tiene raíces superficiales y muy expansivas que buscan humedad y pueden dar problemas si la plantas cerca de casas, piscinas, tuberías o muros con grietas. No es un árbol malo, simplemente necesita espacio y una buena ubicación. Antes de plantarla, mejor saber esto. Si te gusta aprender así sobre plantas, quédate por aquí. #planttok

Aunque no se trata de un árbol de gran tamaño, la higuera destaca por su copa amplia y de forma elegante, que se abre sobre un tronco robusto y sinuoso de corteza grisácea. Pertenece a la familia de las Moráceas y es originaria del suroeste de Asia, aunque se cultiva en la región mediterránea desde hace miles de años, y favorece la biodiversidad al servir de alimento y refugio para aves e insectos beneficiosos. En su entorno natural, su sistema radicular ayuda a estabilizar el suelo y reducir la erosión, mientras que su frondosa copa contribuye a mejorar la calidad del aire al captar contaminantes y liberar oxígeno.

La higuera cuenta con un sistema de raíces muy desarrollado que le permite buscar agua y nutrientes en capas profundas del suelo. Gracias a ello, puede crecer en terrenos secos o pedregosos y adaptarse a condiciones de escasez de agua. Además, sus grandes hojas requieren una cantidad considerable de agua, por lo que sus raíces desempeñan un papel fundamental para garantizar el correcto desarrollo del árbol a lo largo del tiempo.

Cuidados

La higuera es un árbol que prefiere climas cálidos y soleados, por lo que no requiere grandes cantidades de agua. Durante la primavera y el verano, conviene regar cuando la tierra esté seca al tacto. En cambio, en invierno, sobre todo si el árbol ha perdido las hojas, es mejor reducir mucho los riegos y evitar siempre los encharcamientos para prevenir la pudrición de las raíces.

Necesita mucho sol, así que para que crezca fuerte y sana, necesita recibir al menos seis horas de sol directo al día. Aunque a menudo crece cerca de ríos o zonas húmedas, en realidad soporta muy bien la sequía; lo que sí le afecta más son las heladas prolongadas o frecuentes.

La poda de la higuera debe realizarse siguiendo las recomendaciones habituales para los árboles frutales. Durante los primeros años se lleva a cabo una poda de formación, destinada a favorecer un desarrollo adecuado de la copa. Una vez que el árbol entra en producción, se realizan podas de limpieza y de fructificación para eliminar ramas secas, dañadas o mal orientadas y favorecer la producción de frutos. La época más adecuada para realizar esta labor es a finales del invierno, especialmente entre febrero y principios de marzo.

Historia

La higuera ha desempeñado un papel destacado en la historia y la cultura occidental desde la Antigüedad. En la tradición bíblica, el libro del Génesis relata que Adán y Eva utilizaron hojas de higuera para cubrirse tras comer del fruto prohibido. Asimismo, la leyenda romana cuenta que Rómulo y Remo fueron amamantados por una loba bajo la sombra de una higuera.

Más allá de estas referencias históricas y culturales, diversos estudios arqueológicos han puesto de manifiesto la importancia de esta especie en los inicios de la agricultura. En 2006 se descubrieron nueve higos fosilizados en el valle del río Jordán, en Oriente Próximo, cuya antigüedad se estimó entre los años 9400 y 9200 a. C. Este hallazgo, anterior al de otros cultivos como el trigo, la cebada o las legumbres, sugiere que la higuera pudo ser una de las primeras plantas domesticadas durante la revolución neolítica, constituyendo uno de los ejemplos más antiguos de agricultura conocidos.