Siempre se ha creído que la Gran Muralla China es la única estructura del planeta Tierra que se puede ver desde el espacio, pero en realidad se trata de un falso mito. Sin embargo, hay otra que, a pesar de no ser tan conocida, es igual de impresionante y esa sí es visible desde el espacio. Se encuentra en España y el astronauta Pedro Duque ha confirmado que se puede apreciar muy bien en los viajes espaciales.

El ‘Mar de Plástico’ de El Ejido

Se trata del ‘Mar de Plástico’ de El Ejido, en Almería. En este municipio hay alrededor de 28.500 hectáreas de invernaderos conocidos coloquialmente como el ‘Mar de plástico’. Esta área ubicada en la pequeña llanura costera de Campo de Dalías alberga una de las mayores concentraciones de invernaderos a nivel mundial. Su extensión es tan considerable que incluso los astronautas pueden distinguir con facilidad estos invernaderos desde el espacio.

El origen de los invernaderos se remonta a la década de 1950, cuando la región del Campo de Dalías estaba mayormente cubierta por vegetación de matorral, pastizales y algunas pequeñas áreas de cultivo estacional. Los agricultores comenzaron a experimentar agregando capas de arena y mantillo al suelo, además de cubrirlo con láminas de plástico. Inicialmente, esta práctica tenía como objetivo proteger las plantas y el suelo de los vientos fuertes y las aguas subterráneas salinas.

Sin embargo, pronto se observó que los cultivos bajo plástico resultaban mucho más productivos que los cultivos al aire libre. Esto se debía a que el suelo mantenido conservaba mejor el calor y la humedad, lo que favorecía el crecimiento de las plantas. Esta mejora en las condiciones agrícolas impulsó el rápido crecimiento y la expansión de los invernaderos en la región.

En la actualidad, España es el segundo país del mundo con mayor extensión de invernaderos, solo superado por China. El país cuenta con un total de 70.000 hectáreas dedicadas a este tipo de cultivos, de las cuales más de 30.000 se localizan específicamente en la provincia del este de Andalucía.

El astronauta español Pedro Duque, durante su participación en el programa ‘Desafía tu mente’ de TVE, ha asegurado que ver la Gran Muralla China desde el espacio no es tan evidente como se piensa comúnmente: «Es un muro, no muy alto, construido con los mismos materiales que la tierra que lo rodea. Hay personas que afirman saber dónde está y toman fotos desde allí, pero no es algo seguro».

Según su propia experiencia, lo más visible desde el espacio es el campo de invernaderos en el sur de Almería. Esto se debe a que los invernaderos están cubiertos por lonas de plástico de gran tamaño, las cuales tienen la capacidad de reflejar la luz solar de manera considerable. Esta reflectividad permite que sean fácilmente distinguibles desde la órbita terrestre.

Tal es la cantidad de invernaderos de esta zona que la propia NASA asegura lo siguiente: «Los invernaderos cubren un área tan grande que probablemente incluso han causado un efecto de enfriamiento localizado debido a que los techos blancos reflejan una cantidad sustancial de luz solar».

Por último, cabe señalar que también es posible ver arrecifes de coral desde el espacio. Los arrecifes coralinos, con sus colores vibrantes y en las aguas oceánicas, se pueden distinguir desde la órbita terrestre baja. Las imágenes de alta resolución captadas por satélites, junto con la luz solar que realza los tonos característicos de los corales, permiten a astronautas y satélites detectar la presencia y las formas de los mismos. Sin embargo, su apariencia puede variar debido a condiciones atmosféricas cambiantes y la calidad de la imagen obtenida.