Ni se te ocurra imprimir el ticket del cajero: el riesgo que desconocías

Hay un riesgo que quizás desconocías y tiene que ver con pedir el ticket del cajero, algo que quizás hacemos con regularidad. Tenemos que afrontar una serie de detalles que pueden hacer que una actividad común, acabe siendo muy distinta a lo marcado por el tiempo. Por lo que, nos enfrentamos a una situación que puede ser clave en este momento, la fecha en la que se hacen más transacciones puede ser esta. El riesgo que desconocías puede acabar siendo muy distinto de lo que imaginabas.

La seguridad en cuanto a nuestros datos personales puede ser total, en cierta manera estamos ante un cambio radical que realmente puede acabar siendo el que nos afecte de lleno. Ante una nueva realidad que se convertirá en una novedad destacada en estos días que tenemos por delante. El cajero se ha convertido en el único vínculo que tenemos con el banco, siendo un detalle que puede ser el que marque la diferencia significativa que tenemos por delante y que puede ser fundamental. Hay un riesgo enorme a la hora de hacer una simple transacción en el cajero, los expertos advierten de lo que nos está esperando.

El riesgo que desconocías

El cajero puede ser una zona más insegura de lo que imaginas, aunque tomemos todas las precauciones, podemos cometer un error que nos acompañará durante mucho tiempo. Sin duda alguna, debemos estar muy pendientes de estos gestos que empezamos a hacer sin darnos cuenta.

Los nuevos tiempos hace que estemos pendientes del cajero automático y lo hagamos de tal forma que quizás nos acabe sorprendiendo de una manera nunca vista. Lo que pasa en el cajero es que podemos dejar salir de él algunos datos personales que pueden ser claves y que quizás nos acompañarán en estas próximas jornadas.

El riesgo que desconocías a la hora de ir al cajero no está tanto en el lugar, sino en el ticket que puedes acabar con algunos detalles que son los que marcarán la diferencia en estos días que tenemos por delante y que pueden ser fundamentales. Existe un destacado riesgo que quizás no tenías en cuenta y que puede convertirse en un problema importante en estos días.

Los expertos advierten de un riesgo que desconocías y que puede ser una realidad en estos días en los que el riesgo de imprimir este ticket puede multiplicarse.

Nunca imprimas el ticket del cajero

Todo recibo procedente del banco contiene información personal de la cuenta y datos que realmente debemos empezar a cuidar en la medida de lo posible. Por lo que, estaremos muy pendientes de lo que nos dicta este tipo de ticket que puede acabar siendo el que nos acompañe en estos días.

Pero cuidado, no lo único que puede afectarnos, sino que hay otros elementos que pueden ser una constante en estos tiempos que corren. Los expertos de el Banco de España lanzan una advertencia ante el momento en el que sí que necesitamos coger ticked. Cuando hace falta y no contiene datos personales.

Según nos advierten: «En más de una ocasión, después de pagar con tarjeta un importe pequeño en un comercio, te habrán preguntado: “¿Quieres copia?” La “copia” es el resguardo del terminal punto de venta (TPV) con los detalles del pago. Tal vez digas que no y probablemente esta es una buena decisión, no lo necesitas y, además, así proteges el medio ambiente. Sin embargo, antes de responder negativamente, asegúrate de que te han cobrado la cantidad adecuada y que figura así en la pantalla del TPV. Esto es algo obvio, se trata de mirar lo que pagas. Sin embargo, en la actualidad, con la generalización del uso de los pagos contactless para pequeños importes, en los que basta con acercar la tarjeta al TPV y automáticamente te hacen el cargo sin necesidad de introducir el PIN, puede que a veces actúes de forma automática y ni mires lo que te cobran. Los pagos contactless en los que no se solicita el PIN están limitados actualmente hasta 50 euros, de manera que si teclean un importe superior necesariamente te pedirán la clave y tendrás que mirar el terminal. En todo caso, hasta esa cantidad, puede producirse un error que siempre es pesado resolver».

En ese caso, si que necesitamos la copia, por su hubiera cualquier detalle que no encajará con lo que estaríamos esperando. Así que debemos empezar a pensar en un cambio de ciclo que puede acabar siendo lo que marque un antes y un después, de la mano de determinados elementos que serán los que marcarán una diferencia importante.

Toda precaución es poca ante una estafa con la que todos podemos caer, al disponer de una tarjeta de crédito que quizás estamos utilizando peor de lo que nos imaginaríamos.