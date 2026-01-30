Ni se te ocurra beber agua después de comer picante: lo pide un experto y puede ser peligroso

Un experto pide que no se beba agua después de comer picante, lo pide un profesional que quizás nos descubra todo un mundo. El picante es uno de los sabores a los que no estamos del todo acostumbrados. Aunque si, existen algunos platos típicos o guisos con un toque especial, es un sabor que nos viene de lejos y que consumimos con una frecuencia más bien escasa. No es de nuestra cocina, pero parece que ha llegado para quedarse, por lo que, deberemos saber cómo actuar con él.

Lo pide un experto y puede ser peligroso

Puede ser peligroso comer este toque de picante después de comer. Lo dice un profesional que, sin duda alguna, nos hace pensar en todo lo malo que tenemos por delante.

Hay alimentos que no sabemos, pero combinan mejor con el picante. Los expertos no recomiendan beber agua si comemos una comida muy picante, hay otro ingrediente que nos ayudará a disfrutar de este tipo de toque especial de nuestra comida.

Después de comer picante no bebas agua

Beber agua después de comer picante es algo que quizás no acabe siendo algo muy positivo, sino más bien todo lo contrario.

Tal y como nos explican desde el blog de Gastronoming: «A pesar de la reputación de que los alimentos picantes son difíciles de vincular con los vinos y otras bebidas, hay maneras de hacer de la comida picante y una bebida, un “matrimonio perfecto” si se sabe cómo elegir. Es imprescindible saber, que no existen reglas estrictas sobre los gustos claro está, pero si ciertas pautas sobre la potenciación de sabores y sus mejoras mezclando una comida, con la bebida adecuada, y que las bebidas en una comida, no rebajarán la intensidad del picante, aunque podrían tener un efecto de “placebo psicológico” debido a la temperatura a la que la bebamos. Son los lácteos los que reducen el efecto del picante debido a la Caseína que contienen. La Caseína es una fosfoproteína que neutraliza a la Capsaicina, el componente activo de los pimientos picantes, rodeándola y volviéndola ineficaz. Lo contrario lo producen las bebidas que no contengan Caseína, como el vino, cerveza, etcétera, ya que causan un efecto de mezcla “aceite – agua” que dispersa la Capsaicina por toda la boca, causando un mayor suplicio. Pero claro, la leche (u otros lácteos) no encaja siempre como bebida en las comidas y puede llegar a ser desagradable para ciertos paladares. Teniendo esto en cuenta, dejamos a continuación recomendaciones de como acompañar diferentes tipos de comidas picantes».

Siguiendo con la misma explicación: «En primer lugar, el vino puede traer un “respiro” durante la comida, ya que debería generar un contraste de temperatura principalmente, además de la textura y sabor, que nos produce una sensación balsámica y nos prepara para el siguiente bocado. Además, puede llegar a complementar los sabores picantes de diferentes formas. La acidez del vino incrementa ligeramente la sensación de picor, a su vez, el azúcar residual que contiene, lima las asperezas de la Capsaicina haciéndola más soportable, pero no la elimina».

Nos ponen un ejemplo por si tenemos un compromiso picante este fin de semana: «Los platos indios y de regiones cercanas, característicos por el uso de especias como el curry, el comino, el cilantro, el cardamomo de madras, ras el hanout, la nuez moscada o el hinojo, se pueden acompañar de forma excelente con los vinos tintos, ya que pueden emparejarse de manera muy sutil con variedades especiadas, intensas y de notas balsámicas como los de garnacha, malbec, sangiovese, pinot noir o syrah Especias arabesentre tantas. Las notas especiadas de estos tipos de uva junto con los sabores de estos ingredientes funcionan a la perfección, además de acompañar muy bien a lentejas, garbanzos o papas que muchas veces incluyen estos platos. En la India también es popular acompañar las bebidas con un “lassi”, una bebida tradicional hecha a base de yogur».