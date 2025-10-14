Ni se te ocurra meterte en la ducha si pasa esto en la calle: puede ser mortal

La ducha es un hábito que tenemos completamente interiorizado y que realizamos a diario de manera automática. Hay quienes prefieren ducharse por la mañana y otros a los que les apetece más hacerlo por la noche, justo antes de irse la cama, pero todos estamos de acuerdo en que la ducha es necesaria para nuestra higiene y nuestra salud.

Sin embargo, cuando hay una tormenta eléctrica en la calla, ducharse puede ser extremadamente peligroso, tal y como advierten los expertos. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU (CDC) afirman que los rayos pueden conducir su electricidad a través de las tuberías. Por esta razón, sugieren evitar el contacto con el agua durante una tormenta eléctrica.

Existe una menor probabilidad de que un rayo atraviese las tuberías de plástico en comparación con las de metal. Sin embargo, a pesar de esta diferencia, la recomendación principal sigue siendo evitar cualquier contacto con las tuberías y el agua corriente durante una tormenta eléctrica. El objetivo es reducir al máximo el riesgo de ser alcanzado por un rayo.

Por su parte, James Rawlings, profesor de la Universidad de Nottingham Trent, explica en un artículo publicado en ‘The Conversation’ por qué no es una buena idea ducharse o lavar los platos. Asegura que estas tareas «pueden ser casi tan arriesgadas como permanecer en el exterior durante una tormenta».

Y añade: «Si cae un rayo en tu casa, la electricidad seguirá el camino de menor resistencia hacia el suelo, razón por la cual «cosas como cables de metal o agua en sus tuberías proporcionan un camino conductivo conveniente para que la electricidad siga hasta el suelo». En el caso de la ducha, «proporciona ambas cosas, agua y metal, así que es un camino ideal para que tome la electricidad».

Así se forma una tormenta

En condiciones normales, las gotas de agua en la atmósfera mantienen un equilibrio entre cargas positivas y negativas. Sin embargo, durante una tormenta eléctrica, la parte inferior de las nubes adquiere una carga negativa que induce una carga positiva en la superficie terrestre y los objetos cercanos, como indica la página web ‘Aplicaciones Tecnológicas’.

En cuestión de segundos, se produce un rayo cuando el aire deja de actuar como aislante y las nubes descargan la electricidad acumulada sobre la tierra. Este proceso genera la descarga eléctrica que se observa como un rayo durante las tormentas.

Cuando las nubes de tormenta se desplazan sobre la Tierra, crean una carga eléctrica contraria a la del suelo, lo que atrae los rayos. Durante una tormenta eléctrica, se busca alcanzar un equilibrio entre las cargas positivas y negativas dentro de la tormenta, lo que conduce a la descarga de energía entre estas regiones opuestas.

La descarga eléctrica se dirige hacia donde puede disiparse, es decir, hacia los materiales o elementos conductores de electricidad presentes en el suelo, como por ejemplo, superficies metálicas.

El motivo principal por el cual nunca deberías ducharte durante una tormenta eléctrica radica en que los rayos tienden a buscar el camino de menor resistencia hacia el suelo. En un edificio, las tuberías y cables metálicos actúan como conductores eléctricos efectivos. La ducha, al proporcionar agua, un excelente conductor eléctrico, se convierte en un entorno peligroso.

Teóricamente, si el rayo pudiera elegir, la ducha sería el mejor camino hacia el suelo, al combinar agua y metal. Ahora bien, bañarse en una piscina al aire libre no presenta el mismo riesgo, ya que generalmente no están hechas de materiales conductores como el metal.

Y, por último, también es aconsejable mantenerse alejado de los muros de hormigón durante una tormenta eléctrica.