Ahora será más fácil elegir una mampara de ducha: anota bien

Por varias cuestiones, entre ellas la financiera, en los últimos años la ducha se ha convertido en la elección principal para los baños por delante de las bañeras. Si tú también has escogido este tipo de instalaciones para tu casa, necesitarás saber cómo elegir una mampara de ducha; y saber cuáles son los factores importantes.

La mampara es un elemento indispensable de los baños porque evita que haya salpicaduras que no sólo acabarán mojando el suelo sino además dañando progresivamente los sanitarios cercanos. Sin embargo, para seleccionar la mampara correcta deberás considerar algunos parámetros casi imprescindibles.

5 claves para elegir la mampara de ducha

Analiza tus necesidades

Uno de los principales errores que cometen los clientes es no tener en cuenta cuáles son sus requerimientos y dejarse llevar por el aspecto de las mamparas. Aunque a todos nos gusta que nuestro hogar luzca bien, una mampara agradable a la vista pero que no cumple bien su objetivo es un desperdicio de dinero. Luego, hay ciertos condicionantes que no debes olvidar. Por ejemplo, en las viviendas con niños es recomendable elegir las que abren en la parte superior.

Sistema de apertura

Tanto la presencia de pequeños como las limitaciones del espacio tendrán incidencia en el sistema de apertura. La mayoría son correderas, pero también puedes optar por otras alternativas como las batientes, que se abren hacia adentro o hacia afuera, o los paneles fijos que nunca se mueven del lugar.

Perfilería y rodamientos

En cuanto a los materiales, los más aconsejables son el PVC y el acero inoxidable. Un diseño sin perfilería quedará mejor, pero asimismo será más caro. Respecto a las mamparas correderas, si te has decantado por uno de estos modelos, busca aquellas con rodamientos dobles porque suelen envejecer mejor.

Si de las hojas se trata, el cristal es lo que se sugiere hoy en día y ya no tanto el acrílico. Se usan vidrios templados que dotan de seguridad a este sitio de alto tráfico para los miembros de la familia. Si llegara a romperse, algo que es poco probable, quedarían unos trozos minúsculos y sin esquinas capaces de cortar.

Tratamientos y mantenimiento

Pensando a largo plazo, las mamparas podrían deteriorarse más rápido de lo que imaginas. Creemos que vale la pena realizarle algún tratamiento específico. Sin ir más lejos, los tratamientos «antical» impiden que las gotas se fijen en la estructura, lo que te permitirá ahorrar muchísimo tiempo cuando debas limpiarlas.