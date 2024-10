Ni limón ni lejía: sólo necesitas una cucharada de esto para acabar con las cucarachas

Una cucharada de este elemento te hará decirles adiós a las cucarachas para siempre, podrás acabar con una plaga que está causando estragos. Sin duda alguna, habrá llegado ese momento en el que tenemos que darlo todo para conseguir que las cucarachas salgan de nuestra casa. Teniendo en cuenta que son uno de los insectos que pueden generar una plaga peor en nuestra casa. Habrá llegado el momento de empezar a pensar en todo lo que podemos hacer para eliminar las cucarachas.

En esta como en todas las plagas, la velocidad con la que actuamos puede ser el elemento clave en todos los sentidos. Conseguiremos obtener aquello que realmente necesitamos a una velocidad que quizás hasta ahora no habíamos tenido en cuenta. Tocará ver qué es lo que nos espera de la mano de una serie de elementos que quizás hasta ahora no habías ni esperado. Son tiempos de cambios de tiempo, por lo que, no debemos pensar que estos insectos desaparecen con el frío, sino al contrario, es cuando más se refugian en las casas. Una cucharada de esto es fundamental para acabar con las cucarachas.

Ni lejía ni limón

Intentamos que nuestra casa esté lo más limpia posible, con grandes cantidades de elementos que nos sirven para que huela bien todo nuestro hogar. Con lo cual, habremos imaginado que con pequeños elementos podemos conseguir aquello que queremos, los blogs de limpieza tienen muy claro qué es lo que nos está esperando.

En las redes sociales, los trucos con limón son celebres, desde desinfectar el microondas, hasta darle a nuestro día a día una serie de elementos que serán los que marcarán la diferencia en todos los sentidos. Con lo cual debemos empezar a prepararnos para tener siempre en casa esta fruta.

Otro de los clásicos que no es tan natural, pero forma parte de todas las casas, es la lejía, un ingrediente que está muy presente y que debe empezar a volver con fuerza. En especial para los baños, parece que no están limpios sin un clásico chorrito de este tipo de ingredientes que pueden ser los que nos acompañarán.

Un buen aliado de una serie de detalles que acabarán siendo los que marquen un antes y un después. Por lo que, habrá llegado el momento de empezar a pensar en todo lo que está por llegar.

Una cucharada de esto para acabar con las cucarachas

Las cucarachas tienen los días contados, sabiendo que son una de las plagas más peligrosas con las que contamos. Desde la web de unos expertos en plagas advierten de todo lo que puede suponer la entrada de una sola cucaracha en nuestra casa, con todos los efectos que puede provocar.

Eco Guard Pest Management afirman que: «Las cucarachas pueden poner hasta 300 huevos a lo largo de su vida, lo que significa que una pequeña infestación puede salirse de control muy rápidamente. Estas plagas también son capaces de encontrar los puntos de entrada más pequeños en las grietas de los cimientos y las paredes en su búsqueda de alimento y refugio. Una vez que están dentro, pueden contaminar las fuentes de alimento de su familia con diferentes enfermedades como la salmonela y la E. coli y parásitos como las tenias. Una vez que han hecho su hogar, los excrementos de las cucarachas producen feromonas que permiten a otras cucarachas saber que han encontrado un lugar seguro para anidar. Por eso es fundamental que las cucarachas sean tratadas por profesionales tan pronto como se encuentren».

El gran enemigo de esta plaga es el aceite esencial de orégano, que es capaz de eliminar su olfato causando estragos en su día a día. Podemos preparar una mezcla que sea totalmente efectiva con ellas y acabe de una vez por todas con las grandes enemigas de nuestro día a día.

Este repelente casero de cucharas combina el aceite esencial de orégano con otro limpiador esencial, el vinagre. Para preparar un remedio casero que puede acabar siendo el que marque la diferencia en todos los sentidos. Teniendo en cuenta que vamos a poder conseguir algunos elementos que van de la mano y que nos ayudarán a lograr nuestro objetivo.

Mezclaremos en un recipiente el aceite esencial de orégano y 500 mililitros de vinagre blanco.

Colocaremos la mezcla en un envase con espray y añadiremos 1 litro de agua.

Agitaremos para integrar los ingredientes.

Rociaremos el repelente de cucarachas en sitios estratégicos de la casa: cocina, baño, habitaciones, puertas, ventanas y entradas de desagües.

De esta manera conseguiremos una casa libre de cucarachas y de sus molestos problemas de salud que pueden acabar generando. Pon en práctica este truco y verás como tus peores miedos desaparecen por completo, le dirás adiós a las cucarachas para siempre.