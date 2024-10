Ni frigorífico ni en el frutero: así debes guardar las manzanas para que duren más

Hay una fórmula infalible que nos permitirá guardar las manzanas durante más tiempo y eso no implica guardarla en el frigorífico o en el frutero. Hoy en día cada euro cuenta, tal y como vemos, llegar a final de mes acaba siendo especialmente complicado, por lo que, debemos aprovechar al máximo todos los recursos de qué disponemos. En este caso, habrá llegado el momento de empezar a crear algunos elementos que son los que marcarán la diferencia. Comer fruta es esencial, pero conseguir que se conserve durante más tiempo en perfectas condiciones, también.

Las redes sociales son las encargadas de darnos más de una alegría, de la mano de sencillos trucos que podemos poner en práctica. Podrás aprovechar las ofertas del supermercado para conseguir aquello que deseas, un éxito asegurado que te llegará de la mano de una forma de conservar una fruta tan común como las manzanas, quizás unas de las que más compramos y disfrutamos en casa de todas las formas posibles. Atrévete a descubrir la manera de conservar esta y otras frutas en casa, te sorprenderá lo mucho que pueden estar en perfectas condiciones.

Ni en el frutero ni en el frigorífico

View this post on Instagram A post shared by Nati Matalobos (@elbebegourmet)

Según los expertos, debemos comer fruta cada día, algo que quizás no hacemos con la frecuencia adecuada. Los fines de semana, nos salimos de la rutina y quizás algunas frutas acaban antes en el fondo del frutero que otras o en la nevera, dependiendo de la forma en la que queramos conservarlas.

Hay muchas formas de hacer que una fruta nos acabe durando más. Es cuestión de prepararse para ello de la mejor manera posible, con la ayuda de determinados elementos que acabarán marcando una diferencia importante en todos los sentidos. Una opción que debemos tener en cuenta y que quizás nos sorprenderá.

El frutero o el frigorífico no son los únicos sitios en los que podemos colocar estas frutas, hay otros lugares en los que podremos descubrir este elemento que puede acabar siendo el que nos dé una alegría. Nunca más nuestra fruta acabará en la basura, podremos aprovecharla al máximo.

Las redes sociales nos han descubierto un truco que puede cambiarlo todo, de tal forma que nos ayudará a descubrir que la fruta la podemos guardar en otro lugar, más allá de nuestro frutero o frigorífico. Así es cómo la puedes conservar.

Así debes guardar las manzanas para que te duren más

Esta cuenta especializada nos ha permitido saber cómo debemos guardar la fruta y en especial las manzanas para que nos duren más. Es un ligero truco que puede acabar convirtiéndose en una manera real de hacer la comida, nos dure más y tengamos siempre un buen puesto preparado para la acción.

Al igual que también debemos saber que congelar verduras es una solución para que duren más, este experto sabe bien cómo conservar nuestras frutas.

BANANA: pisada o en rodajas sin cáscara + unas gotitas de limón.

MANZANA: sin piel, rallada, cortada o en compota + gotitas de limón.

MELOCOTÓN: sin piel, sin carozo, cortada o puré.

PERA: sin piel, cortada, puré o compota + gotitas del limón.

PALTA: sin cáscara, pisada + gotitas de limón.

FRUTOS ROJOS: se congelan enteros pueden agregar gotitas de limón también. Van a perder textura…pero se usan mucho y quedan ricos en budines, muffins o mermeladas.

NARANJA: se puede congelar el jugo.

LIMÓN: se puede congelar el jugo.

.

Seguro que se pueden congelar muchas más, pero estas son los que yo conozco y recomiendo. Congelar no hace que pierda tantos nutrientes como se cree. Muchas veces si están muchos días en la heladera pierden más nutrientes que si congelamos rápidamente. Si, hay que tener en cuenta que la vitamina C se pierde tanto con el calor como con el frío…así que en ese caso si vamos a perder esa vitamina pero se mantienen el resto.

Para descongelar pueden bajar directamente a la heladera y esperar un rato que se descongele en frío, licuarlos y procesarlos fríos para hacer helados o smoothies o agrégalos en preparaciones como tortas, panqueques o muffins y cocinarlos.

Es importante tener en cuenta que si va a perder textura, no va a ser lo mismo que comerla entera y fresca, pero si para ofrecer tipo papilla, puré o para endulzar o agregar en otras preparaciones.

Puedes comer fruta fresca o casi, de la mejor manera posible, con lo cual, esta manzana que tanto queremos conservar estará en perfectas condiciones siempre. Pelada y cortadita a trocitos con la ayuda de un poco de limón para que no se oxide, podremos descubrir un tipo de alimento que puede cambiarlo todo. Atrévete con este tipo de preparaciones que son esenciales.