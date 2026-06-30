Las mamparas correderas de siempre tienen los días contados y en España ya se está instalando su sustituto, que es más funcional para baños pequeños

Ya se están instalando el sustituto de las mamparas correderas de siempre, este elemento tiene los días contados. Las casas se van transformando, a medida que nuestra vida cambia. Con una casa que necesita unos cuidados básicos, no queremos complicarnos la vida, necesitamos conseguir un plus de buenas sensaciones con ciertos detalles que hasta la fecha no sabíamos que podríamos empezar a ver. Es momento de conocer cómo serán los baños del futuro y la manera en la que se adaptan a nuestras necesidades.

Lo que acabaremos necesitando en estos días es un importante cambio de tendencia que, sin duda alguna, se convertirá en la antesala de algo más. Con un cambio en la manera en la que vemos los baños. Esta estancia de la casa se ha acabado convirtiendo en un refugio de relajación y no en una zona en la que veremos llegar un reto de limpieza en cada una de las duchas o de los baños. Buscamos la tranquilidad y la comodidad hecha baño, de tal manera que conseguiremos obtener un plus de buenas sensaciones en un abrir y cerrar de ojos con un sistema nuevo y práctico.

Es más funcional para baños pequeños

La cantidad de baños que tiene una casa influye en el valor que acaba adquiriendo, aunque en esencia, estaremos ante un elemento que quizás hasta la fecha no sabíamos que podríamos empezar a tener en consideración. Cada detalle cuenta y suma.

Con una casa que resta metros cuadrados no queremos perder habitaciones, pero tampoco baños. Tener un baño, aunque sea pequeño nos soluciona una convivencia que puede depender también de determinados detalles que hasta el momento no sabíamos que fueran tan importantes.

Cuando lo que necesitamos es empezar a ver llegar a nuestro día a día algunos elementos que quizás hasta la fecha no sabíamos que podríamos empezar a visualizar. Este baño de ensueño que pese a ser pequeño, podría acabar teniendo un detalle especial que nos hará la vida más fácil.

El espacio no será un problema sino más bien todo lo contrario, estaremos ante una situación que puede acabar siendo la que nos hará pensar en un giro destacado de guion. Los expertos en baños ponen fin a la mampara corredera ante este elemento más práctico.

El fin de las mamparas correderas ha llegado

Ha llegado el fin de las mamparas correderas que pueden acabar convirtiéndose en parte del pasado. Este detalle que quizás parecía práctico y nos ayudaba a ahorrar espacio, puede acabar de convertirse en parte del pasado. De una manera que quizás hasta la fecha nadie hubiera ni imaginado.

Esta alternativa que quizás nos sorprenderá es más práctica, consiste en poner un muro que separa la ducha del resto del baño. Es una manera de usar esa pared, para colocar estantes, por ejemplo o colgar las toallas. Un doble uso del espacio que está triunfando.

Tal y como se presenta en el blog de los especialistas de Azulejoslamorenica: «Son duchas que se construyen durante la obra o reforma del baño, utilizando materiales como azulejos, gres porcelánico o mosaico, en lugar de platos y mamparas prefabricados. La clave está en el muro separador: puede ser bajo, alto, recto, curvo… y sustituye a la clásica mampara de cristal o metacrilato. Esto permite un diseño totalmente personalizado: el muro puede integrarse en la estética general del baño o destacar con un revestimiento diferente. Además, es una opción muy cómoda para baños de cualquier tamaño y especialmente práctica para mejorar la accesibilidad. En cuanto al estilo, las duchas de obra con muro ofrecen un acabado limpio y minimalista, ideal para combinar con colores claros, materiales naturales o detalles como nichos y asientos de obra».

Las ventajas de este sistema pueden ser enormes, son el cambio de tendencia que necesitamos aplicar a un baño en el que vamos a ganar más espacio del que imaginaríamos:

Diseño a medida. Se adapta al tamaño exacto de tu baño y puedes personalizar suelo y paredes con los azulejos que más te gusten.

Fácil limpieza. Sin perfiles ni guías metálicas, se evitan rincones donde se acumule suciedad o moho.

Accesibilidad total. Perfectas para entradas a ras de suelo, ideales para personas mayores, niños o personas con movilidad reducida.

Durabilidad. Al estar construidas con materiales resistentes como el porcelánico, aguantan el uso diario sin problema.

A partir de ahora puedes crear un baño con una ducha a medida, sin problemas a la hora de cambiar la mampara ya que está será fija y fácil de limpiar. Sólo tendrás que preocuparte de disfrutar de la ducha y no tendrás que pensar en complicarte la vida limpiando después una mampara que tiene los días contados.