La prueba del dedo, el método más fiable para saber si tu planta necesita más agua según expertos jardineros

El método más fiable para saber si tu planta necesita más agua según expertos jardineros es la prueba del dedo. Conocer el estado de nuestras plantas puede ser algo excepcional, sobre todo, si tenemos en cuenta que estaremos ante un elemento que puede ser el mejor de los aliados posibles. A la hora de conseguir un plus de buenas sensaciones que podría acabar siendo lo que nos acompañará en breve, en estos días en los que realmente cada pequeño gesto cuenta. Si queremos tener unas plantas bien cuidadas, deberemos prepararnos para descubrir los mayores cuidados posibles.

Esta prueba del dedo puede cambiarlo todo. Es momento de apostar claramente por un cambio de tendencia que, sin duda alguna, puede convertirse en la antesala de algo más. Con la mirada puesta a un cambio de tendencia que quizás hasta la fecha no sabíamos que podríamos empezar a tener en consideración. Es momento de apostar claramente por un cambio de tendencia que puede ser esencial y que quizás hasta la fecha no sabíamos que podríamos empezar a tener en consideración. Los expertos nos indican cómo conocer las necesidades de nuestras plantas.

Es el método más fiable para saber si tu planta necesita agua

El agua es esencial para la vida de las plantas, es un elemento básico que puede hacer mucho bien, pero también mal. La ciencia de la vida es a veces complicada de entender. Podemos tener más o menos por delante, pero siempre con la mirada puesta a esta situación que quizás hasta la fecha no sabíamos.

Es momento de conocer si tu planta necesita agua o no, en estos días en los que tenemos por delante un cambio de tendencia que podría acabar siendo el que nos haga descubrir nuestra pasión por una jardinería que puede darnos alguna que otra alegría.

Es momento de conocer las verdaderas necesidades de unos seres vivos que no hablan. Es complicado de conocer la manera en la que estas plantas pueden acabar siendo las que nos acompañarán en unos días en los que cada pequeño gesto cuenta.

Los jardineros conocen bien la manera de saber si una planta necesita más o menos agua. Es cuestión de poner en práctica un truco que nos ayudará a conocerlas un poco más. En especial en estos días en los que cada detalle cuenta.

Esta es la prueba del dedo que usan los jardineros

Es algo tan sencillo como hundir el dedo en la tierra, si está húmeda, no necesita agua, pero si ha empezado a secarse con las altas temperaturas de estos días, deberemos regar las plantas con más frecuencia. Es una prueba sencilla y rápida que nos ayudará a no regar de más, pero tampoco de menos, ambos sistemas son negativos.

Los expertos de Verdecora nos dan las reglas necesarias para conseguir que las plantas estén perfectas en verano:

A diferencia de lo que parece, ni siquiera en verano el mucho riego es lo recomendable. Aunque es cierto que hay que tener en cuenta las particularidades propias de cada planta, en el caso de los lechos de flores lo recomendable es regarlos de dos a tres veces a la semana pero aumentando la cantidad de agua. De esta manera, estaremos ayudando a las plantas a paliar los efectos del calor y a contrarrestarlos tirando de sus propias reservas de agua.

Elegir con cuidado la hora del riego. Al amanecer o al atardecer son los dos mejores momentos para regar, ya sean plantas o el césped. El motivo no es solo que la luz solar pueda quemarlas sino, fundamentalmente, que tener el suelo con menor temperatura ayuda a mantener la humedad y a evitar su evaporación. Una manera perfecta de prolongar la humedad en nuestras plantas.

No mojar las hojas. Aunque se tiene tendencia a regar las plantas por encima, lo cierto es que esta práctica no las ayuda nada y menos en los meses de verano. Las hojas mojadas tienen tendencia a enfermar o, en caso de que les dé el sol, de quemarse.

El agua en cantidades correctas. Huyamos de la idea de que encharcar siempre es mejor porque ¡nada más lejos de la realidad! Lo cierto es que cada planta tiene sus necesidades de agua, por lo que tendremos que ser coherentes con eso. Eso sí: tengamos en cuenta que el agua se absorbe, por lo que será necesario esperar un poco para que esto suceda antes de volver a regar. En el caso del césped, es fundamental evitar el encharcamiento ya que esta agua no hace más que restarle aire a las raíces (y, por tanto, hacer que no puedan respirar sin oxígeno).

Mantener la humedad constante. Siguiendo con el consejo anterior, ayudaremos a las plantas a mantener una humedad constante. Algo que ayuda a evitar que se deshidraten, aunque también hemos de tener en cuenta que puede frenar el crecimiento (las raíces necesitan cierta sequía para crecer)