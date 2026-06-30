¿Qué se debe hacer con el router antes de irte de vacaciones: lo apagas o lo dejas encendido?

El router en vacaciones es algo que quizás nos invite a hacer dos bandos, aquellos que deciden que es mejor apagarlo o los que lo dejan encendidos. Este elemento que durante el resto del año se convierte en nuestro mejor aliado, nos permite disfrutar de esos momentos de navegación o de trabajo online que nos evaden de la realidad, no tienen sentido en vacaciones. Esos días en los que descubriremos la esencia del descanso más absoluto y nos alejaremos de casa.

Es momento de pensar qué hacer con los electrodomésticos, pero también con un elemento que, pese a que no se ve, está muy presente. Estaremos muy pendientes de un giro radical que hasta la fecha no sabíamos que podríamos empezar a visualizar. Esta manera de ver el router como un aliado o como un enemigo. Quizás lo vemos como algo que gasta o como una manera de mantenerlo en funcionamiento y evitar problemas en nuestra vuelta a casa. Tener el router estropeado puede ser un drama después de las vacaciones, así que es mejor conocer la opinión de los expertos.

Lo apagas o lo dejas encendido

Apagar o encender electrodomésticos en las vacaciones pasa a un segundo término cuando hablamos de una herramienta esencial que quizás hasta ahora no sabíamos. Es momento de conocer en primera persona qué es lo que puede pasar con un elemento silencioso.

No vemos al router hasta que se estropea, no somos conscientes de lo que puede darnos a medida que nos sumergiremos de lleno en un cambio importante. Salir de casa durante una semana o quizás más nos invita a reflexionar sobre si es importante dejarlo encendido o apagarlo.

Apagarlo parece la opción más lógica. Como también, algunos hasta lo desenchufan pensando en la peor de las situaciones. En esa tormenta de verano que puede traer rayos y truenos en un momento de lo más especial de unas jornadas en las que cada pequeño gesto cuenta.

Este aliado de la comunicación que usamos solo nosotros o quizás más gente. Pensando en las personas que pueden beneficiarse de nuestro día a día con o sin router. Estas vacaciones deberemos estar preparados para un cambio importante que implica el mantenimiento de nuestro router y casa. Esto es lo que dicen los expertos sobre apagarlo o mantenerlo enchufado los días que estamos fuera.

Esto es lo que debes hacer con el router si te vas de vacaciones

Los expertos de Visalia nos explican los motivos que te llevarán a dejar el router encendido en un mundo cada vez más conectado.

Cámaras de vigilancia IP: te permiten ver lo que ocurre en casa desde el móvil y recibir alertas si detectan movimiento.

Termostatos inteligentes: puedes encender la calefacción o el aire acondicionado antes de volver, para encontrar la casa a tu gusto.

Luces o enchufes programables: muy útiles para simular la presencia de alguien en casa, encendiendo y apagando luces de forma remota.

Sensores de seguridad: se utilizan igual que los detectores de humo, agua o movimiento, que envían notificaciones si pasa algo raro.

Electrodomésticos conectados: algunos modelos permiten programar su funcionamiento desde el móvil, como lavadoras o frigoríficos inteligentes.

Un proceso que suma frente a estas ventajas de apagar el router que quizás nos hagan pensar en dar ese paso:

Ahorro energético. Si estás pensando en salir unos días, el ahorro de energía del router es una de las razones más sólidas para evitar un gasto innecesario. Aunque no lo uses, este pequeño aparato sigue consumiendo electricidad durante todo el día. No es mucho, pero suma. El consumo de router en espera puede parecer un gasto minúsculo a simple vista… pero todo suma. De forma general, un aparato de estas características consume entre 6 y 10 W por hora, lo que supone entre 0,04 € y 0,06 € al día, según el modelo y el tipo de tarifa eléctrica que tengas contratada. ¡Ojo porque si tienes precios distintos por tramos, ese gasto puede subir en determinadas horas del día!

De este modo, si te vas, por ejemplo, dos semanas, el gasto innecesario se acumulará. Si a eso le sumas otros dispositivos en reposo, al final del mes lo notarás en la factura. Así que sí, reducir el gasto energético en estos detalles también cuenta.

Mejora de la seguridad de tu red doméstica. Cuando te vas fuera de casa, tu casa queda desatendida… y tu red también. Si decides mantener el router activo mientras estás fuera, hay un pequeño riesgo y es que alguien con malas intenciones podría intentar acceder a tu wifi. Aunque tengas contraseña, desgraciadamente hay técnicas para forzar accesos.

Al final deberemos tomar la decisión pensando en estos dispositivos que tenemos o elementos que suman en nuestra casa una larga lista pros o contras.