Un verano entre dos mares: aventura, naturaleza y deportes náuticos en la Costa Cálida

Hay viajeros que recorren con sus vacaciones los más deliciosos restaurantes o los más increíbles monumentos; pero también los hay que a todo ello quieren sumar aventura, naturaleza y deporte para disfrutar de un verano redondo. Por ello, eligen destinos donde practicar deportes náuticos, donde el mar y el sol estimulan sus sentidos y les hacen desconectar por completo.

Si tú eres ese viajero, si te gusta practicar los deportes náuticos, ¡tenemos el destino perfecto para tu verano: ¡la Región de Murcia! Su Costa Cálida es un lugar maravilloso para practicarlos al estar bañada por dos mares: el Mediterráneo y el Mar Menor.

Si buscas lugares de buceo, practicar con kayak, hacer kitesurf o stand up paddle, entre otros deportes relacionados con el mar, en espacios naturales, apunta estas recomendaciones para planificar bien tus días de turismo azul.

Para los apasionados del buceo

La Región de Murcia tiene cinco zonas de buceo y dos reservas marinas protegidas: Cabo de Palos – Islas Hormigas y Cabo Tiñoso, así como 300 días de sol al año que dan vida, además de vitamina D.

En Cabo de Palos – Islas Hormigas, en Cartagena, debemos destacar su gran diversidad biológica. Tanto es así que, según la Fundación Cousteau, estamos ante uno de los mejores destinos de buceo del continente europeo. Podemos apreciar fondos rocosos, algas, cetáceos… Unos elementos que componen un increíble mundo submarino. Esta reserva ha sido testigo de algunos naufragios históricos, como el de El Sirio, el mayor hundimiento civil en aguas españolas, y alberga también la mayor concentración de pecios históricos hundidos del Mediterráneo.

Por su parte, en la reserva marina de Cabo Tiñoso, que se definió como tal en el año 2016, tenemos praderas de fanerógamas marinas, cuevas sumergidas o arrecifes artificiales forman un ecosistema único con un gran potencial ecológico que se extiende desde el sur de Cartagena hasta la Bahía de Mazarrón.

300 días de sol al año y experiencias para todos los niveles

Además de estas joyas, hay tres zonas más de inmersión a lo largo del litoral de esta Región de Murcia, como son La Manga – Isla Grosa, Águilas y Mazarrón. Con respecto al nivel necesario, no importa el que tengas, lo importante es que las ganas de disfrutar estén intactas y a tope, sobre todo porque en la Costa Cálida hay experiencias para todos los niveles y lugares donde los profesionales del buceo nos pueden acompañar en la aventura.

Dejando de lado el buceo, también podemos disfrutar al máximo de la laguna salada más grande de Europa con la práctica de otros deportes. Las aguas calmadas y poco profundas, así como cálidas, del Mar Menor nos invitan a iniciarnos en deportes como el kitesurf, el stand up paddle o el piragüismo.

Son deportes que nos permiten estar cerca de la naturaleza y, además, disfrutar de ella porque son prácticas acuáticas que no requieren de grandes olas, como sí ocurre con otros deportes como el surf o el windsurf. Por ello, si somos más de sentir emoción y adrenalina, nos vamos a trasladar hasta el Mediterráneo.

En el Parque Regional de Calblanque, en Cartagena, podemos domar las olas en un entorno tan paradisíaco como salvaje. Su gran riqueza natural se basa en las áridas sierras, largas playas de arenas doradas y ocres, solitarias calas y en la bella formación de dunas fósiles, blancas salinas y macizos montañosos que contrastan con el azul del mar.

La nueva moda del wingfoil en la Costa Cálida

Es un lugar para perderse y en el que podemos disfrutar de una jornada entera para disfrutar del paisaje, sus aguas cristalinas y su salvaje naturaleza. Si queremos ir más allá en los deportes náuticos, ahora está muy de moda el wingfoil, una práctica que combina elementos del windsurf, el kitesurf y el surf, y que consiste en deslizarse sobre el agua con una tabla equipada con un hidroala (hydrofoil) mientras sujetas con las manos una vela hinchable, llamada wing, que no va unida a la tabla.

La ventaja de este deporte es que es más sencillo de transportar que otros deportes de vela y que se puede practicar con menos viento que el windsurf, así que ¡vamos a aprovechar cada ráfaga de viento de la Costa Cálida!

Rutas guiadas por el mar

En la Región de Murcia, donde hay una gran riqueza de paisajes y actividades acuáticas, también podemos optar por vivir la experiencia de conocer diferentes sitios a través de rutas guiadas por el mar. Es una forma, sin duda, muy diferente de conocer un lugar.

En la costa de la Región de Murcia encontramos multitud de opciones para alquilar un kayak y descubrir impresionantes rincones marinos a los que no podríamos acceder de otro modo: acantilados, cuevas, playas vírgenes, arrecifes…

Y no sólo nos invitan a hacer un recorrido; también podemos hacer algunas paradas en lugares clave para practicar snorkel y sentirnos como parte de la naturaleza. Y es que la Costa Cálida es uno de los mejores destinos de snorkel de nuestro país gracias a la transparencia de sus aguas, sus praderas de posidonia y, como hemos visto, por sus zonas marinas protegidas.

Descubrir su riqueza marina

La visibilidad recomendada la podemos vivir entre junio y octubre, sobre todo por las mañanas, cuando el agua está en calma. De modo que, si las rutas y el snorkel son lo tuyo, sólo vas a necesitar decidir el recorrido, hacerte con un guía y tener a mano unas gafas, un tubo y unas aletas para descubrir un mundo marino espléndido.

Por último, podemos también optar por surcar las aguas del Mar Menor o Mediterráneo, y disfrutar del sol y de la brisa marina donde sólo tenemos que pensar en divertirnos, desconectar y llevar un buen aperitivo.

La Costa Cálida, un lugar para ser feliz

Estar en la Costa Cálida es encontrar el equilibrio perfecto entre el mar, la naturaleza y la diversión. En este sentido, tampoco podemos dejar de recomendar una visita al Parque Regional de las Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar, un lugar de nidificación y descanso para numerosas especies de aves, entre las que destacan los flamencos.

La diversidad de especies de flora y fauna, junto con las actividades tradicionales en armonía con el entorno, como la pesca en Las Encañizadas o la explotación salinera, convierten a este espacio natural protegido en un ejemplo de desarrollo sostenible.

No dejes de visitar la Costa Cálida de la Región de Murcia este verano y, si eres un aventurero (o quieres serlo) vive la magia de los deportes náuticos: encuentra actividades náuticas hechas a tu medida y encuentra toda la información para planificar tus días estivales en www.turismoregiondemurcia.es.