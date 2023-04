Locura con el nuevo uso que la gente le está dando al papel higiénico

El papel higiénico es absolutamente imprescindible en cualquier hogar, tanto que durante el confinamiento por la pandemia de coronavirus se desató una completa locura por conseguirlo por si se agotaba y los supermercados no podían reponerlo, algo que por suerte no fue así y quizás todavía hay personas que aún no han tenido que volver a comprar y siguen tirando de las provisiones de esa época. Te contamos el increíble uso que la gente le está dando al papel higiénico y que te va a flipar tanto que querrás hacerlo tú también… ¡jamás te lo imaginarías!.

La red está repleta de trucos caseros que en muchos casos se hacen virales y acumulan millones de reproducciones en las redes sociales, especialmente en TikTok e Instagram, que es en las que más se pueden encontrar, con muchas cuentas que tienen miles de seguidores gracias a compartir todo tipo de trucos para el hogar o de belleza, entre otros.

El trucazo para eliminar el mal olor de la nevera con papel higiénico

En este caso está arrasando en la red un truco casero que consiste en utilizar los rollos de papel higiénico para quitar el mal olor de la nevera… raro, sí, pero también muy efectivo, tanto que probablemente en cuanto termines de leer este artículo querrás ir a probarlo. Lo único que vas a necesitar para poner este truco en práctica es un rollo de cartón de los del papel higiénico, bicarbonato de sodio y agua.

Lo primero que tienes que hacer es limpiar bien el interior de la nevera para desinfectarla, y después ya podrás ponerte manos a la obra con este truco para eliminar el mal olor de la nevera con papel higiénico. Mezcla medio vaso de agua con un par de cucharadas de bicarbonato de sodio y empapa con esta mezcla un rollo de cartón de los del papel higiénico para después colocarlo en el interior del frigorífico.

Gracias a la acción del bicarbonato mezclado con agua, los malos olores desaparecerán por completo, tanto si es fruta que se ha puesto mala como pescada… ¡puede con todo!. Puedes recurrir a este truco siempre que quieras, incluso como medida preventiva para tener siempre un rollo impregnado y que no se llegue a generar ningún mal olor, ya que sin duda resulta muy desagradable abrir la nevera y que huela mal. Eso sí, revisa con frecuencia los alimentos para comprobar que ninguno se ha puesto malo, ya que como la señal de eso es el mal olor y ahora lo vas a evitar, deberás echar un ojo para comprobarlo de forma visual.