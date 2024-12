Lo confirman los científicos: no estamos preparados para la gran erupción volcánica que está a punto de llegar

Los volcanes han sido parte de la historia del planeta Tierra desde su formación. Algunos han permanecido inactivos o han tenido erupciones relativamente pequeñas, mientra que otros han mostrado un poder devastador que puede alterar el clima global y alterar la vida en todo el planeta. La erupción del volcán Tambora en 1815 es un ejemplo de lo que puede suceder cuando un volcán entra en erupción en una escala masiva. Esta erupción cambió el curso de la historia humana, trayendo consigo un enfriamiento global que resultó en lo que se conoció como el «año sin verano». Con el calentamiento global y la creciente población mundial, los científicos advierten que una próxima gran erupción podría tener consecuencias mucho más graves.

La erupción del Tambora fue una de las más grandes de la historia, y su impacto global fue devastador. Situado en la isla de Sumbawa, en Indonesia, el volcán Tambora sufrió una erupción masiva en 1815 que causó la muerte de decenas de miles de personas directamente, y también provocó una serie de eventos catastróficos a escala global. La cantidad de gases y cenizas expulsadas al espacio fue tan grande que bloqueó la luz solar durante meses, reduciendo las temperaturas globales. Esto generó un fenómeno conocido como el «año sin verano» en 1816, que afectó tanto a Europa como a América del Norte. Las cosechas se echaron a perder, lo que resultó en hambrunas masivas, y las alteraciones en los patrones meteorológicos provocaron tormentas inusuales. Los efectos fueron tan duraderos que incluso alteraron la historia social y política en varias partes del mundo.

Erupciones volcánicas masivas

Aunque las erupciones volcánicas ocurren con frecuencia en diversas partes del mundo, las erupciones más grandes tienen la capacidad de alterar el clima global. Una de las lecciones más claras del pasado es que las erupciones volcánicas tienen un impacto mucho más allá de las zonas cercanas al volcán. Los gases y partículas que se liberan en la atmósfera pueden tener efectos devastadores a nivel mundial.

Si bien el impacto global de las erupciones volcánicas es conocido, lo que no se ha logrado predecir con certeza es cuándo ocurrirá una erupción de tal magnitud. El volcán Tambora, por ejemplo, había mostrado signos de actividad en años previos a su erupción masiva, pero no fue hasta el último momento que se desencadenó la catástrofe. Hoy en día, el monitoreo de los volcanes activos es más avanzado, pero no siempre es posible prever cuándo y con qué intensidad se producirá una erupción.

¿Está preparado el mundo?

Hoy, la amenaza de una erupción masiva sigue siendo una realidad muy presente. Los científicos advierten que, aunque las erupciones masivas no son comunes, la probabilidad de que ocurra una en el siglo XXI es mayor de lo que muchos creen. De acuerdo con Markus Stoffel, profesor de clima en la Universidad de Ginebra, la probabilidad de que ocurra una erupción masiva este siglo es de aproximadamente 1 en 6. Esta probabilidad no debe tomarse a la ligera, dado el impacto que una erupción volcánica de esta magnitud tendría en un mundo mucho más densamente poblado y conectado que el de 1815.

Si bien las tecnologías actuales han mejorado la capacidad para monitorear la actividad volcánica, el impacto de una erupción masiva podría ser mucho mayor en un mundo que ha experimentado el calentamiento global. Los gases y partículas expulsadas por los volcanes, como el dióxido de azufre, pueden tener un impacto devastador en el clima global. En el pasado, el dióxido de azufre liberado por volcanes como el Tambora causó un enfriamiento global temporal. En un mundo ya afectado por el cambio climático, es posible que estos efectos sean más intensos y prolongados, afectando aún más los patrones climáticos globales.

El riesgo de una erupción volcánica no sólo afecta a las regiones cercanas a los volcanes, sino que es un problema global. Los países que tienen volcanes activos, como Indonesia, Estados Unidos (con el volcán Yellowstone) y varias naciones de América Central y América del Sur, están bajo constante vigilancia. Sin embargo, muchas zonas volcánicas carecen de sistemas de monitoreo adecuados debido a limitaciones económicas y tecnológicas. Esto pone en evidencia la falta de preparación global ante una catástrofe como ésta.

A pesar de las advertencias de los científicos, el mundo aún no está lo suficientemente preparado para una erupción volcánica masiva. Aunque existen planes de evacuación en algunas zonas de alto riesgo, a menudo son insuficientes para cubrir la magnitud de una erupción masiva. Además, la infraestructura en muchas de las áreas más vulnerables no está diseñada para soportar el impacto de un desastre de tal envergadura. La falta de recursos y la escasa planificación urbana en muchos países en desarrollo agravan aún más el problema. Es fundamental que los gobiernos, las organizaciones internacionales y las comunidades se preparen para una catástrofe de esta envergadura.