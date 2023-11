Llevas toda la vida engañado. Sale a la luz la verdad de la película más famosa de Disney

Cenicienta es una película de animación de Disney que se estrenó en 1950 y está inspirada en el célebre cuento de Charles Perrault. En 1951, recibió el Premio Especial en el Festival Internacional de Cine de Venecia, así como el Premio Oso de Oro y el Premio Grand Bronze Plate en el Festival Internacional de Cine de Berlín. La protagonista es Cenicienta, retratada como una humilde sirvienta en su propio hogar, donde sufre constantes burlas por parte de su malvada madrastra, Lady Tremaine, y sus dos crueles hermanastras.

El verdadero color del vestido de Cenicienta

Si tú también has visto la película, ¿de qué color dirías que es el vestido de Cenicienta? Seguro que tu respuesta es azul, ¡pero no! El usuario de TikTok @sowick1329 ha compartido un vídeo en la red social explica lo siguiente: «El vestido de Cenicienta nunca fue azul. No se trata de un efecto Mandela. Simplemente, cuando se fabricaron los VHS de la película utilizaron un trasnfer de mala calidad que alteró los colores originales que tenían los fotogramas. Todo el mundo que compró la cinta se llevó a casa una versión alterada de Cenicienta, donde su vestido era de color azul y así acabó asentándose en la cultura popular».

Y añade: «En el live action de 2015 Cenicienta llevaba un vestido de color azul que en realidad nunca existió. Lo mismo pasó en la aparición de Cenicienta en ‘Ralph Rompe Internet’ y básicamente en cualquier representación oficial. Pero este año Disney ha lanzado la película en 4K y para ello ha acudido al material original donde se han redescubierto los colores auténticos, viendo que los animadores en realidad habían pintado su vestido de color plateado».

«Sin embargo, a pesar de este descubrimiento, Cenicienta vuelve a llevar un vestido azul, lo cual no deja de ser irónico. Aún así, si miras el corto «Érase una vez un estudio» que Diney ha sacado por el 100 aniversario, ahí Cenicienta aparece con su vestido plateado. Es la primera vez que se le representa así desde su estreno en cines en 1950″, finaliza.

En los comentarios, algunos usuarios plantean otra teoría sobre por qué el vestido de Cenicienta es azul: «No es por eso. es por que no querían que las niñas disfrazadas de cenicienta parecieran vestidas de boda por eso le pusieron a cenicienta el vestido».