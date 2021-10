El éxito de la serie de televisión de Netflix’El Juego del Calamar’ o como se la conoce en su título original, ‘Squid Game’, parece imparable. No es solo la serie del momento, la serie cuyos disfraces arrasan este Halloween sino que es también la serie que ha inspirado el lanzamiento de una criptomoneda que además está en auge pero de la que se advierte ir con cuidado.

‘El Juego del Calamar’ lanza una criptomoneda que es un éxito, aunque podría ser una estafa

El éxito arrollador que ha tenido la serie de Netflix, ‘El Juego del Calamar’ ha generado grandes audiencias y que sea una de las series más vistas y de las que más se ha hablado este 2021, pero ahora su «clamor» ha aumentado y no nos referimos solo a la polémica relacionada con la edad en la que se debe visualizar este tipo de contenido, sino a la criptomoneda que se acaba de lanzar a partir de la serie y que ya arrasa en el mundo virtual.

Según informó la BBC , una criptomoneda que intenta «asociarse» con la popular serie de televisión surcoreana ha entrado en una especie de fase de «boom». Para ser claros, hasta el 26 de octubre de 2021 valía alrededor de un centavo, pero el 29 de octubre de 2021 superó los 4 dólares, dando un «salto» considerable. Sin embargo, debes tener mucho cuidado ya que posiblemente no se puedan ganar grandes sumas de dinero y tampoco se aconseja invertir en ella. De hecho, según informó Gizmodo , todos aquellos que deseen hacerse con este nuevo token deben saber que los creadores aparentemente no permitirían a los inversores revender las monedas que hayan adquirido. Además, no está claro si el nombre de ‘Squid Game’ se usó sin permiso (la moneda se conoce como ‘Squid Game Token’). Según Gizmodo, una «estafa» de este tipo sería probable, ya que desafortunadamente otras veces dentro de la comunidad criptográfica ha habido «operaciones» similares.

Además, el sitio web de criptomonedas ‘Squid Game’ también incluye una recomendación falsa del multimillonario Elon Musk, que en realidad no «promocionó» el token, sino que se refería a la serie de Netflix «, escribe Gizmodo. En definitiva, es mejor ir con mucho cuidado , ya que están emergiendo aspectos de no poca importancia que al menos indicarían una «escasa seriedad» con respecto a la criptomoneda que no deja de subir en valor pero que como decimos, podría acabar siendo una gran estafa que haga que sus creadores sean los únicos que en realidad, van a ganar dinero a costa del éxito televisivo del momento.