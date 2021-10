‘El juego del calamar’ levanta tantas pasiones como detractores. Desde que el pasado 17 de septiembre llegó a Netflix esta nueva ficción coreana, se ha convertido en un fenómeno de masas que arrasa en todo el mundo, siendo la serie número uno en multitud de países.

Sin embargo, hay algunos seguidores de la serie que han inundado las redes sociales de críticas, debido a que han analizado detalle por detalle todos los capítulos, tanto en su versión original como en las versiones dobladas. Y es ahí donde han encontrado diferencias. Unas diferencias que no han pasado por alto, y que han hecho que a Netflix le lluevan las críticas.

Todo comenzó cuando una usuaria de las redes, publicó en su cuenta de Twitter un vídeo en el que aseguraba que hablaba coreano y que “si no sabes coreano, no estás viendo la misma serie”. Pues al parecer, la traducción que hace Netflix es errónea.

