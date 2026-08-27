Iván Terrón, experto en energía: «Si la ropa no tiene muchas manchas, es mucho mejor poner un lavado frío y consume un 90% menos»
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Este experto en energía nos ayuda a ahorrar un poco en una de las tareas más repetitivas que existe, que puede eliminar las manchas siguiendo la explicación de Iván Terrón. La manera en la que tratamos un plus de buenas sensaciones que pueden acabar siendo lo que nos dará en estos días un plus de buenas sensaciones. Es hora de saber qué es lo que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días. Cuando cada euro cuenta, es importante disponer de un cambio de tendencia que puede acabar siendo el que nos haga tener más dinero en el banco.
Hoy en día no nos ensuciamos lo que hace unos años, los niños no juegan casi nunca en la calle o trabajamos de forma manual. Es un tipo de tarea que no tiene ese esfuerzo que hacía que la ropa se ensuciase mucho. Las manchas pueden pasar a la historia y puede que lavemos la ropa de tal manera que tendremos que empezar a descubrir algunos elementos que serán esenciales. Un lavado de este tipo consume mucho menos de lo que nos imaginaríamos.
Este experto en energía nos ayuda a lavar la ropa bien
Lavar bien la ropa es algo que debemos hacer, por lo que, quizás tocará saber en todo momento qué es lo que podemos conseguir con la ayuda de un detalle que puede ser esencial. Es hora de conocer lo que puede pasar con un cambio de tendencia que puede ser esencial.
Un giro radical que quizás acabará marcando una importante diferencia. Utilizar nuestros recursos de la mejor manera posible, es algo que deberemos hacer para conseguir aquello que deseamos, un buen básico pasa por una cocina en perfectas condiciones.
Lavar la ropa correctamente es algo que tocará poner en práctica y hacerlo de la mejor manera posible. Un plus de buenas sensaciones que hasta la fecha desconocíamos y que podría convertirse en la esencia de este tipo de elementos. Este experto puede darnos la ayuda de un cambio de tendencia que acabará siendo lo que nos dará en estos días una situación totalmente nueva.
Es hora de saber qué podemos conseguir con un pequeño gesto que nos servirá para ahorra con una tarea que puede ser diaria y que nos consume mucha más electricidad de lo que imaginaríamos.
Si la ropa no tiene muchas manchas, es mucho mejor poner un lavado frío y consume un 90% menos
Es mucho mejor poner un lavado frío que consume un 90% menos, no tiene muchas manchas la ropa y puede acabar siendo lo que nos dará un resultado perfecto, sin gastar demasiado. Una manera de ahorrar, sin renunciar a aquello que necesitamos.
Los expertos de la LavanderiaSantAndreu nos dan una serie de consejos que podemos aplicar para ahorrar lavando la ropa:
- Elige una lavadora triple A: aunque no sean los modelos más baratos, gracias al ahorro de energía que ofrecen estos equipos energéticamente eficientes amortizarás la diferencia de precio en poco tiempo. ¡Puedes ahorrar hasta 40 euros al año!
- Lava a baja temperatura: los programas de agua fría o templada son suficientes para eliminar la mayoría de las manchas de la ropa. Ten en cuenta que la mayor parte de la electricidad que consume una lavadora se emplea en calentar el agua del interior.
- Separa la ropa por colores o tejidos: si lavas por separado la ropa blanca y la de color, la sintética y la de fibras naturales, etc. podrás aprovechar mejor los programas especiales y evitarás los problemas de desteñido, que se formen bolitas, etc.
- No llenes la lavadora ni mucho ni poco: usar la lavadora para lavar dos o tres prendas es un auténtico desperdicio, mientras que sobrecargarla hace que consuma más y la limpieza sea peor. Consulta las instrucciones del fabricante para saber la carga idónea.
- No añadas más detergente del necesario: poner más jabón del indicado no significa que la ropa vaya a quedar más limpia. Al contrario, dificulta el aclarado y puede hacer que queden restos de detergente en la ropa, por lo que tendrás que volver a lavarla.
- No abuses del suavizante: añadir más suavizante no siempre garantiza que la ropa quedará más suave, especialmente en las zonas que tienen un agua más dura. En muchos casos es posible prescindir de este producto, según recomienda la OCU.
- No uses productos monodosis: las cápsulas que incorporan detergente, suavizante y otros productos salen cuestan hasta un 50 % más que usar productos convencionales por separado. Tampoco está demostrado que las monodosis den un mejor resultado.
- Limpia los filtros de la lavadora con frecuencia: los filtros atascados hacen que la lavadora funcione peor y consuma más energía y agua. Incluso pueden provocar una avería si quedan totalmente obstruidos por objetos metálicos, pelo de mascotas, etc.
- Usa las funciones de ahorro de la lavadora: muchas máquinas modernas incluyen programas ECO, sensores de carga y otras prestaciones que permiten ahorrar al lavar la ropa con un uso más eficiente del agua y la energía. ¡Lee el manual de instrucciones!