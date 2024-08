Las islas privadas más enigmáticas del mundo que solo los millonarios pueden disfrutar

Las islas privadas que solo los millonarios pueden disfrutar son propiedad de unos millonarios famosos que pueden acabar siendo lo que marquen esa capacidad adquisitiva. Habrá llegado esa temida vuelta a la rutina que pocos quieren que sea una realidad, los mortales deben salir de casa cuando el sol aún no ha salido para ir en busca de una oficina o de un puesto de trabajo para poder traer algo de dinero a final de mes. Algo que quizás no se acabe produciendo de una manera que permita vivir más que bien.

Son tiempos en los que nos paramos a pensar qué es lo que nos está esperando en esta avalancha de transformaciones que tenemos por delante. Por lo que, al final, lo que acabamos deseando es un importante cambio de ciclo que acabará marcando un antes y un después en esta nueva realidad que puede ser clave. Es el momento de afianzar determinados retos que nos acompañarán en estas próximas jornadas y que quizás nos motive un poco, saber cómo viven estos ricos que pueden permitirse hasta tener su propia isla privada.

Los millonarios disfrutan de sus propias islas privadas

Cuando tienes dinero para vivir no una sola vida, sino varias vidas sin necesidad de seguir trabajando, puedes comprarte lo que quieras. El dinero no deja de llegar a los bolsillos de estos millonarios que realmente no saben qué hacer con él, buscando un lugar en el que vivir.

Son los únicos capaces de escoger cualquier lugar del mundo para poder construir sus lujosas casas o sus bunkers. Aislarse del mundo es algo que parece que todo famoso y rico quiere poner en práctica, especialmente si estamos ante una serie de cambios que llegan de forma constante.

Un mundo cada vez más digital nos empuja a querer para un poco, desconectar el teléfono y sumergirse en un universo nuevo. Estos millonarios pueden crear su propio espacio, cargado de buenas sensaciones y de un lugar que acabó imponiéndose de forma ejemplar.

Es el momento de empezar a crear una serie de elementos que son los que parece que se empezarán a poner de moda. Soñar es gratis y quizás inspirándonos con estos millonarios que no han dudado en comprarse su propia isla en los lugares más extraños del planeta. Estos son algunos ejemplos de dónde viven los más ricos del mundo.

Estas son las islas privadas más famosas

Lovemoney es el portal especializado que sabe muy bien dónde están estos ricos que van en busca de un rincón del planeta de lo más exclusivo. No solo tienen varios millones para comprar una isla propia, sino que construyen en ella y se instalan con todas las comodidades del mundo.

Richard Branson compró Necker Island en 1979. En aquellos tiempos le costó, 120.000 dólares (unos 111.600 euros). Incluso hoy en día, es un precio que más de uno se puede permitir, son 519.000 dólares (unos 482.700 euros) ajustados a la inflación. Convirtió la isla en su residencia permanente y se dispuso a construir una casa de estilo balinés con 11 dormitorios, a la que llamó la Gran Casa. No sólo ha vivido en ella y la ha disfrutado, sino que también saca dinero alquilándola. Es posible alquilar la isla entera a un precio de unos 144.111 € por noche. Más de lo que le costó en su día esta isla, por lo que, la ha amortizado pagado y repagado con estos alquileres turísticos.

El propietario de Meta es otro de los ricos y famosos que cuenta con isla propia en Hawai. Un lugar que comparte junto a su esposa e hijos y que guarda algunas peculiaridades. Mark Zuckerberg se hizo famoso a principios de los 2008 con la llegada de Facebook. Amasó rápidamente una gran fortuna que ha invertido en bienes materiales. Incluidas islas y terrenos en los que no falta de nada. Según la misma revista especializada. En diciembre de 2023, un asombroso reportaje de WIRED reveló aún más detalles sobre el futuro desarrollo de Zuckerberg en las tierras hawaianas. Según la publicación, Zuckerberg está construyendo un complejo secreto de 100 millones de dólares (unos 93 millones de euros) que incluye un búnker subterráneo. Los planos vistos por el medio de comunicación WIRED revelan que el complejo incluirá dos mansiones con al menos 30 dormitorios y otros tantos cuartos de baño. Las casas estarán conectadas por un túnel que conduce a un refugio subterráneo de unos 465 metros cuadrados y que incluye una zona de estar, una sala de máquinas y una escotilla de escape. Prácticamente un lugar en el que refugiarse en caso de cataclismo.

Algo que tienen en común estos millonarios es que no dudan en prepararse para un posible evento catastrófico que podría afectar al mundo, ellos están seguros y así quieren seguir estándolo.