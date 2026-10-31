El ingrediente que puedes mezclar con agua tibia para quitar la grasa acumulada en la placa de la vitrocerámica

Cuando se trata de cocinar, es fácil que todo se llene de grasa y suciedad, especialmente la zona de la vitrocerámica. Ya sea mientras freímos, con unas gotas de aceite, o al sazonar con especias o con sal. Es fácil que al acabar nos demos cuenta que la vitro ha quedado toda sucia, y en el caso de no limpiarla bien puede que entonces nos demos cuenta que se ha formado una capa pegajosa que no se va con una pasada rápida de bayeta, y que además vemos sobre todo en los mandos y en los bordes de la placa, que es donde peor se llega.

Para eliminar toda esa suciedad no es necesario un producto caro ni una hora de frotar. Tan sólo un recipiente con agua tibia y unas gotas de detergente neutro pueden ser suficientes para soltarla, siempre que se aplique con poca humedad, con la placa completamente fría y sin dejar que el líquido se cuele por los encajes ni por el panel de control.

El ingrediente para quitar la grasa acumulada en la placa de la vitrocerámica

Mientras se cocina, pequeñas gotas de grasa alcanzan los controles, y las manos tampoco ayudan, ya que cada vez que alguien regula el fuego después de manipular una sartén o aliñar un alimento, deja residuos. Con el tiempo, la suciedad se mete por los laterales y la base de las piezas, justo donde el paño tiene más dificultad para entrar.

La mezcla de agua tibia y detergente neutro ayuda a deshacer ese velo graso. El resultado, eso sí, depende de cuánta suciedad haya, del acabado de la superficie y de si se puede acceder a cada rincón. Resulta preferible repetir una limpieza suave a frotar con fuerza, sobre todo cerca de números, símbolos y zonas pintadas, que pueden perder el acabado si soportan demasiado roce.

Cómo preparar la mezcla y limpiar sin encharcar

La preparación es muy fácil de hacer ya que sólo se tiene que llenar un recipiente con agua tibia, se añaden unas gotas de detergente neutro y se remueve. No hace falta que salga mucha espuma, porque en ese caso veremos que tardamos más a la hora de retirarla. Antes de empezar, lo que se rcomienda es leer las indicaciones del fabricante y esperar a que la placa esté completamente fría.

Con todos los mandos en posición de apagado y la alimentación eléctrica desconectada si el manual así lo indica, se humedece un paño suave en la solución y se escurre bien. El líquido se aplica con el paño, nunca pulverizado directamente sobre los controles. Se pasa con cuidado por las partes accesibles y se cambia la cara del tejido cuando se ensucia. Para terminar, otro paño ligeramente húmedo retira el rastro de detergente y uno seco remata el trabajo.

¿Hay que quitar los mandos para llegar a la suciedad escondida?

Depende del modelo ya que algunos permiten desmontarlos para limpiar tanto las piezas como la superficie que rodea los encajes, mientras que otros llevan componentes que deben quedarse en su sitio, como ciertos controles del temporizador. De este modo, debemos hacer caso a lo que indique el fabricante y sobretodo no se debe hacer es forzar la pieza, usar herramientas a modo de palanca ni intentar abrir el mecanismo interno.

Si la retirada está permitida, conviene guardar las piezas ordenadas para volver a colocarlas bien. Que un mando sea desmontable no significa que pueda dejarse en remojo, ya que hay manuales que prohíben sumergirlo. Cada componente se limpia como se indique y se monta solo cuando esté totalmente seco. En el panel que queda al descubierto se usa poca humedad y se cuida de no mojar los ejes ni las juntas.

¿Podemos usar el bicarbonato?

Además del agua y el detergente, la pasta de bicarbonato suele aparecer entre los remedios caseros para la suciedad más resistente ya que tiene una textura ligeramente abrasiva, pero lo cierto es que no debe aplicarse sin más sobre los controles ya que si el manual recomienda sólo agua y detergente, esa es la pauta que hay que seguir.

De hecho, y para no estropear las piezas, mejor no extender pasta ni líquido dentro de los encajes, no frotar las marcas de temperatura o de potencia y olvidarse de estropajos metálicos, esponjas ásperas u objetos punzantes. Tampoco conviene echar limpiador de horno sin autorización ni mezclar varios productos para acelerar el proceso, y si la superficie pierde brillo, cambia de color o se desgasta, lo sensato es parar.

Mejor limpiar a menudo

En definitiva, quitar los restos recientes evita que se forme la capa pegajosa y cuando la placa se enfría, basta con fijarse en los laterales de los mandos y en la zona próxima a la base. Con un paño suave, ligeramente humedecido con la solución permitida, se puede eliminar todo y si lo hacemos después de cocinar y lo convertimos en parte de la rutina, nos será muy sencillo mantener la vitrocerámica y que luzca siempre como nueva.