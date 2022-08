La sandía es una de las frutas que no nos puede faltar en la mesa durante todo el verano. La comemos a cualquier hora, aunque no se recomienda hacerlo por la noche, quizás pensando que no podremos volver a disfrutarla hasta el verano siguiente pero si quieres tener sandía disponible todo el año hay una manera de conservar la sandía durante mucho tiempo. Es una solución ideal para los amantes de esta fruta jugosa y refrescante, pero también baja en calorías y realmente nutritiva. Descubramos entonces a continuación, el increíble truco para que puedas conservar la sandía hasta por un año.

Cómo conservar la sandía hasta un año

Si eres aficionado a comer sandía en todo momento durante el verano, no tienes porqué renunciar a ella cuando llegue el otoño y mucho menos, cuando llegue el invierno. De hecho tienes un truco o remedio de lo más efectivo y que consiste en saber cómo guardarla de modo que puedas tenerla disponible durante todo el año.

Puede parecerte absurdo, pero la sandía, una fruta típica del verano, puede conservarse hasta un año, mediante una práctica realmente sencilla. Lo único que necesitas es un bote de cristal que tenga una capacidad mínima de tres litros y los ingredientes que te vamos a enumerar a continuación:

Rodajas de sandía (5 kg)

Pimienta aromática de diferentes tipos (rosa, verde, blanca, pimienta de Jamaica y negra)

2 cucharadas de azúcar y 1 cucharadita de sal, ácido cítrico y semillas de eneldo respectivamente.

Pasos para conservar la sandía durante un año

Ahora que lo tienes todo, tan sólo tienes que coger la sandía y limpiar la cáscara con bicarbonato de sodio. Después de enjuagarla bien bajo el agua, córtala en rodajas horizontales y luego córtala en gajos nuevamente. Completa el proceso cogiendo tarros de cristal para poner los trozos cortados de la sandía.

Ahora hierve una olla llena de agua en el fuego y cuando esté hirviendo viértela dentro de los frascos de vidrio. Luego dejas reposar durante unos 15 minutos y luego transfiere el agua nuevamente a un recipiente para sacarla de los frascos. Ahora vierte la sal, el azúcar, el ácido cítrico, las semillas de eneldo y finalmente la pimienta aromática en cada frasco.

En este punto, vuelve a añadir el agua previamente hervida en los tarros, antes de cerrarlos con la tapa. Ahora cubre los frascos con una manta y déjalos enfriar durante 20 a 24 horas. ¡Ahora puedes conservar tu sandía hasta por un año! ¡Solo tienes que probar y te darás cuenta del milagro!.