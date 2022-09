La increíble cascada de España que esconde una apasionante leyenda detrás

Castellón esconde una de las cascadas más bonitas del país, esta se encuentra en Alto Palencia y se llama Salto de la Novia. La cascada recibe este nombre porque la caída del agua simula el largo velo de una novia. Un regalo de la naturaleza lleno de leyendas, belleza y paraíso. Te contamos la curiosa historia detrás de esta increíble cascada de España.

Esta cascada sorprende a los visitantes que se animan a recorrer la naturaleza de Castellón. Es un rincón lleno de mágica y recibe su nombre por la apasionante leyenda con la que se le asocia. Esta historia ha pasado de generación en generación y es muy conocida en la zona.

La leyenda de la cascada del Salto de la Novia

Se dice que, cuando dos jóvenes iban a casarse, debían pasar por una peligrosa prueba antes. La pareja tenía que ir a la zona en la que el río se estrecha al pasar por el pueblo. Después, bajo la atenta mirada de todos, la novia tenía que saltar de una orilla a otra. Si todo iba bien, el matrimonio sería pleno y feliz por los años que estaban por venir. Si la joven no lo conseguía y caía, la pareja solo podía esperar desdichas en su matrimonio.

Esta tradición era tan popular en el momento, que si una novia no lo conseguía, muchas veces el matrimonio no se llegaba a realizar, pues todos buscan la felicidad en esa prueba. No obstante, en un momento dado, la historia cambió y una pareja rompió los esquemas de la tradición.

Un buen día, una pareja quiso poner a prueba su amor y llevar a cabo la tradición para que todos pudieran comprobar que su amor era para siempre. Los habitantes del pueblo fueron a la parte más estrecha el río para poder ver en primera persona el salto de la novia.

La novia no calculó bien al saltar y se acabó cayendo al río. Al caer se vio atrapada en un remolino que se había formado en el agua y no podía salir. El novio, desesperado, no tardó en lanzarse al agua para intentar salvarla, pero no pudo hacer nada. La pareja acabó muriendo ahogada en el río y sus cuerpos aparecieron sin vida horas después de la tragedia.

Solo cuando pasó lo peor, los habitantes se empezaron a cuestionar la tradición y con el paso del tiempo, dejó de ser una tradición que los novios tenían que cumplir para demostrar su amor. Pasó a ser una de las leyendas más conocidas en la zona y con ello, se daba nombre a esta espectacular cascada de España.

Esta cascada y su curiosa leyenda, se han convertido en un gran atractivo turístico de la zona. Además, el pueblo donde se encuentra es uno de los más bonitos de la provincia, por lo que vale la pena hacer una escapada y descubrir esta curiosa escena. No muy lejos también encontrarás un viejo olmo que data del 1636 y que incluso aparece en un Libro Guinness de los Récords. Sus calles son pura tradición, historia y belleza, así que no te lo pierdas y pon rumbo a Navajas.