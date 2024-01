La importantísima regla del router y los 10 segundos que nunca hacemos

¿Conoces la regla del router y los 10 segundos? Reiniciar el router es una tarea rápida y sencilla que puede solucionar problemas de conexión y otros fallos menores, así como cambiar la dirección IP dinámica, aplicar actualizaciones, expulsar temporalmente a posibles hackers y mejorar la cobertura y velocidad de la conexión. En este contexto, la regla de los 10 segundos es clave, ya que reiniciar el router durante este tiempo puede marcar la diferencia. Te explicamos por qué es importante y cómo llevar a cabo este proceso de manera efectiva. ¡Toma nota!

Cómo reiniciar el router paso a paso

Para reiniciar el router, puedes optar por tres métodos: utilizar el botón específico on/off en la parte trasera, acceder a la configuración desde el navegador mediante las IPs 192.168.1.1 o 192.168.0.1, o desconectar el cable de corriente en caso de que no tenga un botón de ON/OFF. La opción más recomendable y sencilla es utilizar el botón de encendido y apagado.

Es común cometer un error al reiniciar el router, especialmente si se utiliza el botón ON/OFF: encenderlo demasiado rápido, similar a apagar y encender una lámpara. Dado que un router es como un pequeño ordenador, es crucial dejarlo apagado durante al menos 10 segundos (preferiblemente entre 10 y 30 segundos) para permitir un reinicio completo. Si se enciende inmediatamente, el reinicio puede no ser completo, ya que el dispositivo retiene información durante un breve periodo.

La analogía con los cargadores de portátiles se utiliza para explicar la necesidad de esperar al menos 10 segundos antes de encender el router nuevamente. Los routers contienen condensadores que actúan como pequeñas baterías, almacenando suficiente energía para mantener operativos los chips de memoria durante unos segundos después del apagado. Al esperar al menos 10 segundos, te aseguras de que los capacitores estén vacíos y la memoria se haya borrado por completo, reiniciando así la configuración del router.

No hay un intervalo específico recomendado para reiniciar el router. Algunos fabricantes sugieren hacerlo al menos una vez cada dos meses, pero no existe una regla establecida al respecto. En este sentido, realizar un reinicio semanal puede ser beneficioso, ya que no provoca daños y, por el contrario, puede solucionar posibles problemas.

Es importante tener en cuenta que durante el reinicio, se perderá la conexión a la red y los dispositivos conectados dejarán de estarlo. Por ello, es aconsejable realizar esta acción en momentos en los que no se necesite conexión. Una vez reiniciado, el router deberá reconectarse al proveedor de servicios y restablecer las redes Wi-Fi (de 2,4 y 5 GHz en caso de ser de doble banda), permitiendo la interconexión de todos los dispositivos del hogar. Además, se restablecerá la conexión telefónica en el caso de utilizar fibra.

Ventajas

Reiniciar el router conlleva varios beneficios esenciales. Primero, al hacerlo, puedes mejorar la velocidad de conexión. Este proceso repara conexiones y elimina datos acumulados, optimizando así la conexión en tus dispositivos conectados.

Además, reiniciar el router es una solución efectiva para problemas menores. Si experimentas cortes de conexión o inconvenientes puntuales, este método clásico de apagar y encender puede ser la clave para resolverlos.

Otro beneficio significativo es la posibilidad de cambiar la dirección IP. Mantener el router apagado durante al menos 15 segundos puede resultar en la asignación de una nueva dirección IP. Esto puede ser útil para evitar bloqueos temporales y abordar problemas relacionados con la privacidad.

La seguridad también se ve fortalecida al expulsar posibles hackers. Aunque reiniciar el router no protege contra el malware en dispositivos individuales, puede ser una medida eficaz para expulsar a posibles intrusos que intenten acceder a tu red doméstica.

Finalmente, reiniciar el router es crucial para aplicar actualizaciones y parches de seguridad. Aunque estas actualizaciones suelen ocurrir durante horas de bajo uso, reiniciar el router asegura que los cambios se implementen correctamente, manteniendo así la protección contra posibles amenazas.

La ubicación es clave para tener una buena conexión

Situando el router en la zona donde pasas más tiempo, ya sea trabajando, navegando o jugando, puedes mejorar la calidad de la señal WIFI. Lo ideal es colocarlo en la misma habitación o en una contigua. En caso de no ser posible, ubicarlo en un punto central de la vivienda también es aconsejable para optimizar la cobertura en todas las áreas.

Otra recomendación consiste en colocar el router en una posición elevada, como en una estantería o en la pared, ya que la emisión de señales suele ser hacia abajo. Esto puede ser particularmente útil en viviendas de dos plantas para acercar el router al nivel superior.

Las antenas del router desempeñan un papel crucial en la mejora de la cobertura. Si el router no cuenta con antenas externas, las opciones de dirigir las señales son limitadas. En el caso de tener antenas, es importante ajustar su posición para cubrir diversos ángulos. Algunos routers permiten la conexión de antenas externas para mejorar la cobertura, en cuyo caso se puede adquirir una de mayor alcance.