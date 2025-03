Imágenes satelitales revelan una construcción gigante en China: el secreto nunca visto

En los últimos años, China ha demostrado una capacidad impresionante para modernizar y fortalecer su ejército, y su última sorpresa en el ámbito militar ha dejado perplejos a muchos analistas. Esta vez, no se trata de una nueva aeronave ni de una de las imponentes naves de guerra que se han presentado en los últimos meses, sino de un submarino de guerra. Lo más intrigante de este submarino es su diseño, ya que carece de una torre de mando, lo que ha llevado a muchos expertos a especular sobre su posible uso como una nave no tripulada.

La construcción de este submarino en un astillero de Guangzhou, al sureste de China, ha ocurrido en secreto, como es habitual en las prácticas de la Armada china. Aunque las imágenes por satélite son las únicas pruebas disponibles de su existencia hasta ahora, el diseño y características de este submarino, algunos expertos están empezando a analizarlos en profundidad.

El sorprendente diseño del submarino chino

El nuevo submarino de guerra chino presenta un diseño que parece ser completamente nuevo, sin una precedencia clara en los submarinos anteriores de la Armada china. A diferencia de otros submarinos de la misma categoría, este modelo destaca por su falta de una torre de mando, una estructura que ha sido tradicionalmente esencial en los submarinos de guerra.

El diseño compacto sugiere que este submarino ha sido desarrollado con un enfoque en la eficiencia y la capacidad de ocultarse en aguas profundas. La ausencia de la torre de mando, además, podría ser una indicación de que se trata de un submarino no tripulado o autónomo, lo que representaría un cambio radical respecto a los submarinos tradicionales, que requieren de una tripulación a bordo para llevar a cabo sus misiones.

Se calcula que mide unos 45 metros de largo y 5 metros de ancho, un tamaño que lo hace menos imponente que los submarinos de mayor capacidad. Sin embargo, esto también podría ser una ventaja en determinadas operaciones, ya que un submarino más pequeño tiene mayor maniobrabilidad y podría operar con mayor eficacia en zonas donde los submarinos más grandes no serían tan efectivos. Los detalles sobre las características del submarino son limitados, pero algunos expertos han señalado que podría contar con tubos lanzatorpedos y sonar remolcado, lo que indicaría que tiene la capacidad de realizar ataques a otros barcos o submarinos.

Nave no tripulada

Una de las características más intrigantes de este submarino es su diseño sin torre de mando, lo que ha llevado a muchos analistas a plantear la posibilidad de que se trate de una nave no tripulada. La eliminación de la torre de mando podría ser una estrategia para aumentar la eficiencia del submarino, ya que eliminar una estructura tan importante permite una mayor simplificación del diseño y, potencialmente, una mayor resistencia al agua y las presiones del mar. Además, esto eliminaría la necesidad de espacio para una tripulación a bordo, lo que sería ideal para un submarino autónomo que opere sin intervención humana directa.

De confirmarse que este submarino no tiene tripulación, se trataría del submarino no tripulado más grande del mundo, mucho más grande que otros submarinos autónomos desarrollados por otras naciones, como el Orca XLUUV de la Marina de los Estados Unidos. Si realmente es un submarino autónomo, su desarrollo podría significar un salto cuántico en la tecnología de guerra submarina, permitiendo a China desplegar una flota de naves sin la necesidad de arriesgar vidas humanas.

En el contexto de las tensiones por el control del estrecho de Taiwán, un área estratégica en el Indo-Pacífico, los submarinos autónomos podrían tener un papel crucial. Según un informe reciente del Center for a New American Security (CNAS), se prevé que en un enfrentamiento bélico en esa región, las operaciones en el agua serán fundamentales, y los drones submarinos autónomos se podrían utilizar para atacar a los submarinos estadounidenses y distraer sus defensas. Aunque estos drones no tienen la capacidad para destruir submarinos de guerra de gran tamaño, su presencia podría forzar a los submarinos enemigos a desviar recursos y atención, debilitando su efectividad en la región.

China también podría usar estos submarinos autónomos como señuelos en una guerra naval, dificultando la capacidad de las fuerzas enemigas para identificar cuáles son los objetivos de alto valor y cuáles son meros decoys. Este tipo de táctica ya ha sido utilizada en la guerra de Ucrania, donde los drones submarinos y marítimos se han mostrado efectivos para engañar y confundir a las fuerzas enemigas.

La guerra moderna está cada vez más definida por el uso de tecnologías no tripuladas, y el nuevo submarino de guerra de China podría ser solo el principio de una nueva era en la que las naves autónomas juegan un papel decisivo en los conflictos internacionales.

En definitiva, la aparición de este nuevo submarino de guerra chino marca un hito en la evolución de la tecnología naval, y plantea preguntas sobre el futuro de los conflictos bélicos.