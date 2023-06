El horóscopo chino lo explica: los signos más intimidantes con los que no deberías relacionarte

El horóscopo chino es una forma de predecir el futuro que no podemos dejar pasar, con él, descubriremos los signos más intimidantes. Una opción que se basa en 12 signos que a diferencia del horóscopo occidental no están relacionados con los meses del año, sino con los años enteros. Al igual que su calendario, oriente mira a la luna para crear esos días festivos y también para determinar los horóscopos que influyen directamente en el carácter y el futuro de las personas. Toma nota de con qué signos quizás no deberías relacionarte.

Estos son los signos del horóscopo chino con los que no deberías relacionarte

Es el momento de encontrar en el horóscopo chino una serie de características con las que quizás nos sintamos de lo más identificados. Oriente se rige por los años y por 12 animales que determinan este zodiaco. Es un poco distinto del nuestro, pero en esencia nos sirve para ayudar a darnos un poco más de información sobre determinados caracteres.

Mucho cuidado con los nacidos bajo la influencia del Tigre (1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010 y 2022). Si has nacido o conoces a alguien que ha nacido durante este año sabrás que es una persona muy intimidante que quizás te impresione más de lo que imaginas a simple vista. Una presencia que impone respeto y que viene de un signo que es uno de los principales del horóscopo chino.

La Serpiente (1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013 y 2025) es la personificación de la astucia. Ten mucho cuidado con los nacidos en estos años no son mucho de fiar y pueden darte más de un problema. Si les haces algo malo, te la devolverán con creces sin que puedas hacer nada para evitarlo, van siempre un paso por delante.

El tercer signo y el más poderoso de todos, Dragón (1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012 y 2024), es uno de los que tampoco deberías relacionarte. Muy seguros de sí mismos, son de lo más intimidantes. Personas que nada más entrar en una habitación captan la atención de todos y hacen que se den la vuelta al pasar.

Estos son algunos de los signos con los que debes tener cuidado según el horóscopo chino, pero no los únicos. Saber más de esta forma de entender la astrología te dará más datos sobre ti mismo y los demás.