Google va a eliminar tu cuenta si no cumples con este requisito: adiós a tu email y fotos

Google es una de las empresas tecnológicas más importantes del mundo. Con miles de centros de datos y servidores repartidos por todo el mundo, puede procesar más de 1.000 millones de peticiones de búsqueda al día y el motor de búsqueda es el sitio web con más visitas a nivel global. Ahora, Google ha lanzado una seria advertencia a los usuarios, ya que si no cumplen un requisito muy concreto, eliminará las cuentas de forma definitiva.

Esto incluye todos los correos electrónicos de Gmail, los archivos guardados en Google Drive y las fotos almacenadas en Google Fotos, entre otra mucha información. La compañía señala que toma esta decisión única y exclusivamente para proteger a los usuarios ante posibles ciberataques.

Cabe señalar que el número de hackeos ha aumentado de forma notable en los últimos años, sobre todo desde el inicio de la pandemia del Covid-19, tanto contra empresas como entre particulares. En 2022, los ataques cibernético crecieron un 38%, según el el Security Report 2023 del proveedor de ciberseguridad Check Point.

¿Cómo evitar que Google te cierre la cuenta?

Esta medida está dirigida a aquellos usuarios que no utilizan su cuenta de Google desde hace tiempo, esto es, que no han iniciado sesión en varios años. El único requisito para que Google no te cierre la cuenta para siempre es muy fácil de cumplir: utilizarla al menos una vez en lo últimos dos años.

De lo contrario, la compañía considerará que está inactiva y la eliminará para siempre, incluyendo todo el contenido almacenado en los servicios de Google: Gmail, Drive, Fotos, etc. Cabe señalar que esta medida solo se aplicará en cuentas personales, así que las de empresa quedan exentas.

Google señala que las cuentas inactivas que no se usan durante más de dos años son mucho más vulnerables ante ciberataques. Pueden tener contraseñas más débiles y, por lo tanto, menos seguras, que las cuentas con más actividad.

Adiós a las cookies

Por otro lado, Google ha anunciado que quiere acabar con el uso de cookies en la web, al menos tal y como las conocemos actualmente. La compañía ha desarrollado una alternativa bautizada como «Privacy Sandbox», que estará disponible en el mes de julio en el navegador Chrome. Si todo va bien, las primeras pruebas con usuarios reales se llevarán a cabo en el primer trimestre de 2024.

Google asegura que será el cambio en la web más grande en décadas. «Privacy Sandbox» son un conjunto de tecnologías que protegen la identidad y la navegación de los usuarios.