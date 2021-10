Pronto, las innumerables páginas con resultados de Google ya no existirán, sino que tendremos solo una página infinita para desplazarse verticalmente. Es un cambio importante para un elemento central de la compañía, que inicialmente estará disponible en los EE. UU. y en modo prueba para teléfonos móviles

Ya no habrá segunda página de resultados de Google

Un famoso dicho de la red dice: El mejor sitio para esconder un cadáver es la segunda página de Google. Pero en breve el dicho pasará a la historia ya que Google ha anunciado un cambio fundamental para su motor de búsqueda, el corazón palpitante de la empresa: pronto ya no habrá multitud de páginas con los resultados, sino una única página por la que nos vamos a poder desplazar verticalmente y de forma infinita. Se trata de un gran cambio para un elemento fundamental de la compañía, que inicialmente estará solo disponible para los smartphones de Estados Unidos para saber qué opinan los usuarios.

Para los usuarios que ingresen a esta fase de prueba, las numerosas páginas para buscar resultados de búsqueda ya no estarán disponibles, sino una sola página que se podrá desplazar en la pantalla de manera página. Por este motivo, inicialmente el cambio solo afectará a smartphones, tanto iOS como Android, y búsquedas en inglés. Al menos al principio, según explica Google, la experiencia estará fragmentada: «algunos resultados mostrarán la nueva interfaz de desplazamiento , mientras que otros seguirán proponiendo las páginas a navegar haciendo clic en los números situados en la parte inferior».

El motivo del cambio

El motivo de este cambio es simple: aunque la mayoría de las personas encuentran las respuestas a las preguntas en los primeros resultados, según Google quienes no están satisfechos tienden a buscar en las primeras cuatro páginas. Con este cambio, los usuarios que no pueden encontrar los resultados que buscan de inmediato, podrían hacerlo más fácilmente, sin tener que cargar páginas diferentes como lo hacen ahora. En particular, según Google esto podría ser útil para aquellos usuarios que buscan ideas o inspiración sobre un tema determinado, más que respuestas rápidas a diversas preguntas que en cambio, de hecho, suelen encontrarse entre los primeros resultados.

En un anuncio, Google ha afirmado sobre la nueva función:

“En Google, siempre estamos explorando nuevas formas de ayudar a las personas a encontrar lo que buscan de forma rápida y sencilla. A principios de este año, lanzamos un rediseño de la página de resultados de búsqueda en dispositivos móviles para ofrecer una experiencia más moderna que sea más fácil de escanear y navegar.

Hoy, estamos haciendo que la navegación por los resultados de búsqueda sea más fluida e intuitiva con la introducción del desplazamiento continuo en dispositivos móviles «.