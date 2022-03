Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro o CR7 como se le conoce es uno de los futbolistas más apreciados y queridos del fútbol actual. Ahora juega como delantero en el Manchester United Football Club de la Premier League de Inglaterra, mientras que es capitán de la selección de su país, Portugal. Veamos las frases más destacadas de Cristiano Ronaldo.

Es uno de los deportistas más completos y goleador del mundo, que ha ganado cuatro balones de oro. Es también una figura mediática especialmente en nuestro país desde que jugó con el Real Madrid Club de Fútbol.

Frases más destacadas de Cristiano Ronaldo

Respeto las preferencias de todos, pero no veo a nadie mejor que yo. Ningún futbolista hace cosas que yo mismo no puedo hacer, pero veo que hago cosas que otros no pueden hacer. No hay un jugador más completo que yo. Soy el mejor jugador de la historia, tanto en los buenos como en los malos momentos.

Pienso que por ser rico, por ser guapo y por ser un gran jugador las personas tienen envida de mí.

No soy un perfeccionista, pero me gusta sentir que las cosas se hacen bien. Más que eso, siento una necesidad interminable de aprender, de mejorar, de involucrarme, no solo para agradar al entrenador y a los aficionados, sino para sentirme satisfecho conmigo mismo.

No hay nada malo en soñar en ser el mejor jugador del mundo. Se trata de intentar ser el mejor. Seguiré trabajando duro para conseguirlo, está dentro de mis posibilidades.

Cada temporada es un nuevo desafío para mi, y siempre me propongo mejorar en términos de partidos, goles y asistencias.

Estoy orgulloso de jugar para el Real Madrid porque me divierto; cuando no te diviertes es un signo de que es el momento para marcharse. Por ahora, estoy feliz aquí en el mayor club del mundo.

Estaré muy orgulloso si un día tengo la misma estima que George Best o David Beckham. Es en lo que estoy trabajando.

La gente tiene que entender una cosa: a los 18, llegué a un club de ensueño como el Manchester United. Era un sueño hecho realidad. Pero, incluso en ese momento, estaba pensando en jugar en Inglaterra algunos años y luego ir a jugar a España. Incluso en ese momento estaba pensando así, y siempre di el 100%.

No estoy preocupado con el Balón de Oro. No me quita el sueño, pero no voy a ser hipócrita, claro que me gustaría ganarlo.