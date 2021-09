El fútbol es el deporte rey. Ningún deporte levanta las pasiones que el fútbol genera alrededor del mundo. Existen muy pocos países donde este deporte no sea considerado el más habitual y practicado, e incluso, en lugares como Argentina, casi podríamos decir que es una religión, una forma de vida. Gracias a los mejores jugadores de fútbol de todos los tiempos, el deporte rey es ahora uno de los negocios más lucrativos del planeta, con ingresos multimillonarios y jugadores cada vez más profesionalizados.

En los últimos años han surgido muy buenos futbolistas, pero la atención se ha centrado, sobre todo en Messi y Cristiano Ronaldo, que han cambiado la concepción de estrellas a nivel mundial. En la actualidad despuntan otra serie de jugadores que pueden llegar a ser parte de este selecto club de los mejores jugadores de fútbol de la historia como MBappé, Haaland o, todavía, el mismo Neymar.

Solo el paso del tiempo dirá si estas estrellas emergentes podrán estar entre los más grandes del deporte rey.

Estos son los mejores jugadores de fútbol de todos los tiempos

1. Diego Armando Maradona

El único motivo por el que Messi no lo ha destronado aún es porque no ha ganado un Mundial con su Selección, pero no cabe duda de que Maradona sigue siendo el mejor de todos los tiempos. Controvertido dentro y fuera del terreno de juego, Maradona fue más que un simple futbolista, era un genio pegado a una pelota. Solo Lionel Messi ha logrado hacer pensar a los aficionados que podría ser mejor que El Pelusa.

Diego Armando Maradona murió el 25 de noviembre de 2020, rodeado por el escándalo, la vida llena de controversias pero, sobre todo, con duelo mundial que vivió todo el mundo del fútbol y simpatizantes del deporte.

2. Lionel Messi

Quizás sea un poco atrevido poner a Messi por delante de Pelé, pero no hay duda de que ha hecho méritos más que suficientes y de que su talento sumado a los títulos que ha ganado le hace merecedor claramente de ser el mejor de la historia, o al menos el segundo. El talento innato fuera de lo común de Messi solo es comparable al de Maradona, aunque, solo le falta conseguir el reconocimiento que tiene en el Barcelona con la Selección Argentina.

La marcha de Leo Messi al Paris Saint Germain ha supuesto el final de una época gloriosa para el FC. Barcelona y para la Liga Española en general. Para muchos periodistas deportivos de la actualidad, el mundo del fútbol tardará mucho en ver a un jugador que repita lo que Leo Messi ha conseguido con el Barsa, y a nivel individual.

3. Cristiano Ronaldo

A partir del número tres podemos tener ciertas controversias por situar a uno u otro jugador. Si hablamos de fútbol total, de reconocimientos y de méritos, Cristiano Ronaldo debería ser estar en el top 3 de los mejores jugadores de la historia. A diferencia de Messi, Cristiano es trabajo, sacrificio y entrega. Una vida dedicada para ser el mejor, consiguiéndolo durante muchos años a pesar de pugnar con Leo Messi por el primer puesto.

Durante los últimos veinte años de fútbol, Cristiano y Messi han protagonizado uno de los duelos futbolísticos más interesantes de la historia. Convertidos ya en leyendas por sus números y por la importancia destacada de sus acciones para su equipo, Cristiano Ronaldo y Leo Messi se han ganado un hueco dentro del olimpo de los mejores futbolistas de toda la historia.

4. Pelé

El brasileño, mejor carioca de todos los tiempos sin lugar a dudas, se proclamó campeón del mundo en tres ocasiones con su país. Los datos de goles de Pelé no se pueden comparar -1.000 goles en toda su carrera- aunque era otro tiempo y otro fútbol nada comparable a la época que hemos vivido de Messi y Cristiano.

El carioca marcó un antes y un después a la hora de ver este deporte. Se convirtió en ídolo desde muy joven y, a diferencia de Maradona, una vez retirado de los terrenos de juego, ha sido una referencia para muchos jóvenes a nivel mundial. A pesar de todo, Pele sigue siendo uno de los reyes del fútbol.

5. Johan Cruyff

El holandés, que triunfó en el Ajax y en el FC Barcelona, causó sensación por su calidad y estilo, el cual trasladó a sus jugadores cuando se hizo entrenador. La leyenda holandesa no consiguió tantos títulos como los jugadores anteriores a esta lista, pero marcó un antes y un después a la hora de concebir el juego.

Para muchos expertos deportivos, el fútbol cambió de color cuando Johan Cruyff llegó a los terrenos de juego. Su forma de concebir el juego, su estilo, fino y técnico, sumado a la enorme inteligencia a la hora de afrontar cada situación de partido, convirtieron a Cruyff en una leyenda del balompié. Gracias a Johan Cruyff el fútbol fue más bello.

6. Alfredo Di Stéfano

Muchos expertos consideran a Alfredo Di Stéfano como uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol por su implicación en cada uno de los títulos que ganó el Real Madrid en la década de los años 50 y 60. Aunque ha sido superado por Cristiano, para muchos aficionados merengues, nadie en el club ha tenido el talento del jugador hispano-argentino.

7. Zinedine Zidane

Leyenda como jugador en el Real Madrid, al que llegó desde la Juventus de Turín. Fue campeón del mundo en 1998 con Francia y también guió al Madrid a conquistar la Champions League con un golazo suyo de volea que se antoja inolvidable. Su legado no solo ha quedado en su labor como jugador, también como entrenador del Real Madrid consiguiendo tres Champions en tres años consecutivos, algo que jamás ha conseguido ningún otro técnico en la historia de la competición.

8. Ferenc Puskas

Este futbolista húngaro hizo historia en el Real Madrid, y es también una de las grandes leyendas del conjunto blanco. Fue campeón olímpico y con el Real Madrid ganó 5 Ligas y 3 Copas de Europa, entre otros. Actualmente la FIFA premia al mejor gol del año con un galardón que lleva su nombre.

9. Ronaldo

El 9 brasileño está considerado el mejor delantero puro de todos los tiempos, un jugador único que por culpa de una enfermedad no pudo terminar su carrera de la mejor manera. Su paso por el FC Barcelona fue arrollador, a pesar de que solo se mantuvo una temporada. Después triunfó en el Inter de Milán y luego con el Real Madrid, a pesar de sufrir dos lesiones importantes de rodilla.

A pesar de que no llegó a liderar a ninguno de sus equipos para ganar la Champions League, Ronaldo Nazario está considerado como uno de los delanteros más importantes de la historia del fútbol. Su manera de jugar su hambre de gol, es comparable a las de otros jugadores como Pelé, pero las lesiones hicieron que su carrera deportiva se viera fuertemente lastrada durante muchos años.

10. Franz Beckenbauer

Este alemán fue un central de los que marcan época, todo un ídolo en el Bayern de Munich y en la selección de su país, con la que se proclamó campeón del mundo en 1974. Franz Beckenbauer está considerado como el mejor defensa de todos los tiempos.