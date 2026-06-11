La frase que ningún libro de sabiduría ha explicado mejor que Ucrania en siete palabras: «El diablo siempre se lleva de vuelta sus regalos»
Entre los innumerables proverbios que han pasado de generación en generación en Europa del Este existe uno procedente de Ucrania que invita a reflexionar sobre una realidad que muchas veces pasamos por alto: aquello que parece demasiado bueno para ser cierto suele tener un precio oculto. «El diablo siempre se lleva de vuelta sus regalos» resumen a la perfección esta idea; el regalo simboliza aquello que llega sin esfuerzo aparente, mientras que el acto de recuperarlo refleja las consecuencias inevitables que aparecen con el tiempo.
Historiadores especializados en folclore eslavo señalan que este proverbio empezó a difundirse en comunidades rurales donde los habitantes dependían del trabajo arduo y de la ayuda mutua para sacar adelante sus cosechas. Las historias populares advertían sobre personajes misteriosos que ofrecían riquezas instantáneas y oportunidades de éxito sin esfuerzo a cambio de algo aparentemente insignificante. Sin embargo, tarde o temprano, el beneficiario descubría que el coste real era mucho más alto de lo que había imaginado.
El proverbio ucraniano que invita a reflexionar
En las aldeas tradicionales de Ucrania, padres y abuelos utilizaban este proverbio para enseñar a los más jóvenes la importancia de la prudencia. Cuando alguien recibía una oferta especialmente ventajosa o confiaba demasiado rápido en un desconocido, no era extraño escuchar a algún anciano repetir la frase. El mensaje era claro: antes de aceptar cualquier beneficio, conviene preguntarse qué podría esconderse detrás de él.
La figura del diablo suele aparecer como símbolo de tentación, pero este proverbio no enfatiza el castigo inmediato, sino la recuperación posterior del supuesto regalo. Esto introduce una idea especialmente poderosa: a veces transcurren meses o incluso años antes de que los problemas se hagan evidentes. Hoy en día, en una sociedad caracterizada por la inmediatez, las recompensas rápidas y las soluciones instantáneas, el proverbio adquiere una especial relevancia. La promesa de éxito inmediato puede nublar el juicio incluso de personas cultas y con un nivel educativo alto.
El proverbio también se puede interpretars desde una perspectiva psicológica. Numerosos estudios han demostrado que las decisiones impulsivas suelen generar consecuencias negativas a largo plazo. Ahora bien, el mensaje no se debe interpretar como una invitación al pesimismo o a la desconfianza permanente, sino como un llamado a la prudencia.
Los mejores proverbios
- «El que ha desplazado la montaña es el que comenzó por quitar las pequeñas piedras» (proverbio chino)
- «Una palabra bondadosa puede calentar tres meses de invierno» (proverbio japonés)
- «La paciencia es un árbol de raíz amarga, pero de frutos muy dulces» (proverbio árabe)
- «Si te caes siete veces, levántate ocho» (proverbio japonés)
- «El amor no se mendiga, se merece» (proverbio chino)
- «El tiempo discurre como el río: no vuelve» (proverbio chino)
- «Lo pasado ha huido, lo que esperas está ausente, pero el presente es tuyo» (proverbio egipcio)
- «El que teme sufrir ya sufre el temor» (proverbio chino)
- «La mejor almohada es una conciencia tranquila» (proverbio alemán)
- «No hay vergüenza en no saber algo, la vergüenza es no investigarlo luego» (proverbio ruso)
- «Una rana en un estanque no sabe que existe el mar» (proverbio japonés)
- «Las cosas no valen por el tiempo que duran, sino por las huellas que dejan» (proverbio árabe)
- «El árbol no niega su sombra ni al leñador» (proverbio hindú)
- «Gira tu cara hacia el sol y las sombras caerán tras de ti» (proverbio maorí)
- «El que quiere amigos sin defectos, no tendrá ninguno» (proverbio árabe)
- «Solo el amor nos da el sabor de la eternidad» (proverbio judío)
- «Todos se quejan de falta de dinero, pero de falta de inteligencia, nadie» (proverbio judío)
- «Aprendo mientras vivo» (proverbio hindú)
- «No comas todo lo que puedes, no gastes todo lo que tienes, no creas todo lo que oigas» (proverbio chino)
- «El hombre no puede saltar fuera de su sombra» (proverbio árabe)
- «Los tontos miran hacia el mañana, los sabios usan esta noche» (proverbio escocés)
- «La verdad es mucho más valiosa si te lleva unos años aprenderla» (proverbio francés)
- «El café y el amor saben mejor cuando están calientes» (proverbio etíope)
- «Donde el agua manda, la tierra debe obedecer» (proverbio africano)
- «Cada uno ama al árbol que le da cobijo» (proverbio ruso)
- «Nunca muestres tus dientes a menos que puedas morder» (proverbio escocés)
- «El agua es fundamental para la vida. Hasta la tierra más seca es capaz de germinar y florecer si la riegas con un poco de agua. Lo mismo ocurre con la mente» (reflexión inspirada en un proverbio africano)
- «Hace falta todo un pueblo para criar a un niño» (proverbio africano)
- «Las lágrimas derramadas son amargas, pero más amargas son las que no se derraman» (proverbio irlandés)
- «La palabra debe ser vestida como una diosa y elevarse como un pájaro» (proverbio hindú)
- «Si todos tirásemos en la misma dirección, el mundo volcaría» (proverbio egipcio)
- «La vejez empieza cuando los recuerdos pesan más que las esperanzas» (proverbio hindú)
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