La frase de Oscar Wilde, poeta irlandés, sobre la inteligencia emocional: “Un tonto nunca se repone de un éxito”
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Oscar Wilde (1854-1900) fue un escritor, poeta y dramaturgo irlandés que se convirtió en una de las grandes figuras literarias de la época victoriana. Nacido en Dublín, estudió en el Trinity College y posteriormente en Magdalen College de Oxford, donde desarrolló su interés por el esteticismo y la literatura.
Entre sus obras más conocidas destacan «El retrato de Dorian Gray», «La importancia de llamarse Ernesto» y «El príncipe feliz y otros cuentos». Falleció en París el 30 de noviembre de 1900, a los 46 años.
«Un tonto nunca se repone de un éxito»
Oscar Wilde fue uno de los grandes escritores de la literatura británica del siglo XIX, quien cuestionó la incapacidad de algunas personas para manejar el éxito. Conseguir un objetivo suele producir satisfacción, pero el verdadero problema aparece cuando ese logro se convierte en la base de la identidad. Una persona emocionalmente equilibrada puede disfrutar de un éxito y, al mismo tiempo, entender que haber conseguido algo importante no significa que todos los obstáculos posteriores vayan a desaparecer.
La frase de Wilde apunta precisamente en la dirección contraria. Cuando alguien no sabe gestionar el éxito, puede empezar a depender de él y transformar el reconocimiento en una necesidad constante. Ya no es suficiente con haber conseguido algo, sino que hay que demostrar constantemente la capacidad de conseguirlo.
Aquí aparece una relación interesante con la inteligencia emocional. Esta capacidad no consiste únicamente en saber identificar las emociones negativas, sino que implica comprender qué ocurre cuando experimentamos emociones positivas. El éxito puede generar una gran sensación de seguridad, pero también puede alimentar el ego cuando no se gestiona como es debido.
Por eso, saber perder también forma parte de la inteligencia emocional, pero saber ganar tampoco es tarea sencilla. Después de varios éxitos consecutivos, es fácil pensar que las cosas siempre funcionarán de la misma manera, pero el camino de la vida está lleno de adversidades. Aquí entra en juego la humildad, entendiendo como tal la capacidad de comprender que un éxito concreto es solo una parte de una trayectoria mucho más amplia.
Las mejores frases de Oscar Wilde
- «El artista es el creador de cosas bellas»
- «Revelar el arte y ocultar al artista es el objetivo del arte»
- «No existe un libro moral o inmoral; los libros están bien escritos o mal escritos»
- «Todo arte es completamente inútil»
- «El valor de una idea no tiene absolutamente nada que ver con la sinceridad del hombre que la expresa»
- «Me gustan más las personas que los principios, y me gustan más las personas sin principios que cualquier otra cosa en el mundo»
- «Los poetas, los filósofos y los hombres de ciencia son quienes han realizado su personalidad»
- «El verdadero perfeccionamiento del hombre reside, no en lo que posee, sino en lo que es»
- «La propiedad privada ha destruido el verdadero individualismo»
- «El individualismo es lo que hace que la vida sea hermosa»
- «El egoísmo no consiste en vivir como uno desea, sino en exigir que los demás vivan como uno desea»
- «Desobedecer fue la virtud original del hombre»
- «El descontento es el primer paso hacia el progreso de un hombre o de una nación»
- «Una idea que no es peligrosa no merece llamarse idea»
- «Las preguntas nunca son indiscretas; las respuestas, a veces sí»
- «Vivimos en una época en la que las cosas innecesarias son nuestras únicas necesidades»
- «El misterio del amor es mayor que el misterio de la muerte»
- «La vida es una cosa demasiado importante para hablar seriamente de ella»
- «Hoy en día la gente conoce el precio de todo y el valor de nada»
- «El cínico es un hombre que conoce el precio de todo y el valor de nada»
- «Para definir es limitar»
- «El único deber que tenemos con la historia es reescribirla»
- «La única manera de librarse de una tentación es ceder a ella»
- «Resistirse a una tentación es una forma de debilidad»
- «Siempre puedes perdonar a tus enemigos; nada les molesta tanto»
- «El mundo se divide en dos clases: quienes creen lo increíble y quienes hacen lo improbable»
- «El hombre puede creer en lo imposible, pero nunca puede creer en lo improbable»
- «La experiencia no tiene valor ético alguno, es simplemente el nombre que damos a nuestros errores»
- «El corazón fue hecho para romperse»
- «Quien vive más de una vida debe morir más de una muerte»
- «La juventud es una cosa maravillosa; es una lástima que se desperdicie en los jóvenes»
- «El verdadero misterio del mundo es lo visible, no lo invisible»
- «Las mujeres están hechas para ser amadas, no para ser comprendidas»
- «Un hombre puede ser feliz con cualquier mujer mientras no la ame»
- «Los hombres siempre quieren ser el primer amor de una mujer; las mujeres quieren ser el último romance de un hombre»
- «Amarse a uno mismo es el comienzo de un romance para toda la vida»
- «Vivir es lo más raro del mundo; la mayoría de la gente existe, eso es todo»
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