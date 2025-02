El famosísimo nombre español que está prohibido en Finlandia: impactante

Hay un nombre que está prohibido en Finlandia por una razón que puede llegar a ser impactante. No todos los nombres valen de un país a otro, de hecho, ha habido muchos que pueden ser prohibidos, sobre todo, los descubrimos cuando tenemos por delante un nuevo reto. Adaptarse a un país nuevo no es nada fácil y menos si tenemos en cuenta algunos detalles que quizás hasta la fecha no hubiéramos tenido en cuenta. Tocará que estemos pendientes de una serie de elementos que pueden llegar a ser claves.

Esta española que vive en Finlandia nos ha dado en receta que puede ser el que mejor se adapte a unas necesidades que acabarán siendo fundamentales y que, sin duda alguna, serán los que marcarán esta diferencia significativa. Tocará ver qué es lo que nos espera si vamos a este país y tenemos un nombre de lo más español que hoy en día tienen miles de españoles. La sorpresa será mayúscula cuando descubramos que en ese país no se puede poner un nombre por una razón en concreto. Las normas de Finlandia quizás nos acaben sorprendiendo por completo, si sabemos qué nos puede esperar con este nombre tan singular.

Impactante los nombres prohibidos

Las normas de cada país prohíben determinados nombres, es decir, pueden acabar siendo lo que nos afecte de lleno. Es decir, hasta que no estamos preparados para ponerle el nombre a un ser, quizás no descubramos el motivo por el que este nombre puede estar prohibido o no.

Sin duda alguna, hay nombres que quizás no queden bien. Sobre todo, si tenemos un apellido que pueda interferir en ese nombre que estamos pensando y que puede acabar siendo el que marque la diferencia. Las bromas sobre la manera en la que suenan estos nombres pueden ser las que nos hagan reaccionar.

Pero, lo peor siempre llega cuando existe una prohibición que va más allá de ese extraño nombre que quizás no quede bien. Pero, además, lo que podemos tener es una prohibición que puede acabar siendo la que nos afecte de lleno en estos días que quizás hasta ahora no habíamos tenido en cuenta hasta este preciso momento.

Estos nombres pueden estar prohibidos, dependiendo de dónde vayamos podremos tener más o menos problemas para ponerlos. En Finlandia la sorpresa es mayúscula cuando eliminan un nombre que puede ser muy común y aparentemente sin explicación alguna.

Este nombre español está prohibido en Finlandia

El nombre que no se puede poner en Finlandia es Jesús, por sus connotaciones religiosas. Algo que aquí en España sería impensable, pero en este país se busca una normativa que quizás no entendemos y que puede afectar a muchas personas.

Si tenemos en cuenta la cantidad de personas que se llaman así, en su versión masculina Jesús o Jesusa, un nombre en desuso, pero sigue estando presente en nuestro país. Desde el blog de conmishijos nos dan un poco más de luz sobre el significado y el origen de este nombre en España.

Según este blog: «El nombre de niño Jesús viene de arameo yeshosúa que significa: «Yahvé es el salvador». Un nombre que tiene asimismo distintas variantes: del griego Iesoús y del latín Iesus. Y es que, el nombre Jesús que conocemos actualmente proviene de una traducción griega de la forma corta aramea (Yeshu’a) , que era el verdadero nombre de Jesús».

Siguiendo con esta historia del nombre: «Como está escrito en el Antiguo Testamento, Jesué (nombre Jesús en hebreo) fue compañero de Moisés. Subió al monte Sinaí con Moisés cuando recibió los Diez Mandamientos y más tarde fue uno de los doce espías enviados a Canaán. Después de la muerte de Moisés, Josué lo sucedió como líder de los israelitas y dirigió la conquista de Canaán. Su nombre original era Hoshea. Pero, quizá el referente más importante para los cristianos por ser el nombre del hijo de Dios, es Jesús (Jesucristo). Según la Biblia fue el nombre que se le dio al hijo de la Virgen María, quien sería conocido en el Nuevo Testamento como “El rey los judíos”. Debido a lo fundamental de esta figura para los cristianos es un nombre muy extendido, incluso hoy en día, así como su forma compuesta femenina, María Jesús. Jesús es uno de los nombres más populares en español, de hecho, en España suele estar en el top 10 de nombres. Actualmente hay más de 270.000 hombres y niños que lo llevan, con una mayor incidencia en provincias como Toledo, Ávila, Ciudad Real y Cuenca».

María Jesús es un nombre de mujer que tampoco se puede poner en este país ya que todo lo que implique esta denominación puede ser vetada por las normas. Estas miles de personas con este nombre se quedarán sin nada en este país.