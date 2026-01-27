Los expertos ponen el grito en el cielo cada vez que alguien seca la ropa en un radiador: es tirar el dinero por la ventana

Cada vez que alguien seca la ropa en el radiador es tirar el dinero por la ventana, los expertos ponen el grito en el cielo. Estamos viviendo un invierno de mucha humedad, con ciertos elementos que pueden acabar siendo los que nos acompañarán en estos días que tenemos por delante. Sin duda alguna, tocará empezar a ver llegar una serie de cambios que pueden acabar generando más de una sorpresa del todo inesperada en estos días que tenemos por delante.

Buscar las maneras de conseguir que la ropa pueda secarse a toda velocidad es algo que nos interesa. Pero no a toda costa, sino que necesitamos más de un elemento clave para poder hacer realidad estos cambios que queremos. Sin gastar de más y con la mirada puesta a una serie de detalles que pueden acabar siendo los que nos afectarán de lleno en estas próximas jornadas. Hay trucos que ponemos en práctica pensando que son efectivos, pero en realidad no lo son, sino más bien todo lo contrario. Será el momento de conocer un poco más qué es lo que nos está esperando en estas fechas que tenemos por delante.

Es tirar el dinero por la ventana

Tirar el dinero por la ventana es algo que quizás no vamos a querer o poder hacer, con una serie de peculiaridades cada vez más presentes. Es hora de apostar claramente por unos cambios que pueden acompañarnos en estas jornadas que queremos mantenerlo todo de forma diferente.

Un cambio de ciclo nos estará esperando en estos días en los que cada detalle puede ser esencial. Sin duda alguna, habrá llegado el momento de descubrir lo mejor de un cambio de tendencia que puede ser esencial, con ciertas peculiaridades que deberemos tener en mente.

Será el momento de aprovechar cada elemento que tenemos en casa y para hacerlo nada mejor que conseguir un plus de buenas sensaciones, de la mano de determinados cambios que pueden acabar generando más de una sorpresa del todo inesperada.

El truco de poner la ropa cerca del radiador para que se seque cuando está lloviendo quizás nos está haciendo tirar un valioso dinero que de otra forma será imposible de tener en consideración. Una revelación que hasta la fecha desconocíamos y que puede ser esencial en estos días.

Los expertos no ven con buenos ojos el hecho de poner la ropa a secar en el radiador, en busca de que se seque lo más rápidamente posible. Algo que quizás no vamos a conseguir de una forma tan eficiente como esperaríamos, sino más bien todo lo contrario. Estaremos ante una serie de peculiaridades que pueden acabar generando más de una sorpresa del todo inesperada en estos días.

Tal y como nos explican desde el blog de los expertos de Nedgia: «Cubrir los radiadores de gas natural reduce enormemente su rendimiento calorífico y el confort que aporta a cada estancia. Los radiadores calientan por convección, y el calor que generan se traslada de abajo a arriba. Si cubrimos el radiador con un mueble decorativo o cubre radiador, el rendimiento de su trabajo se reducirá un 10% y necesitará más tiempo y energía consumida para calentar la misma habitación. Otro problema de cubrir el radiador es que se dificulta el acceso a sus llaves para realizar tareas de limpieza y mantenimiento, como el purgado. Si tapamos el radiador con una manta (o un cubre radiador) la temperatura se concentra y aumenta bajo ese elemento, pero no se distribuye bien al resto de la estancia, si quitamos la manta y la tocamos, estará muy caliente, lo mismo que si metemos la mano en el cubre radiador, pero el resto de la estancia no se calienta».

Siguiendo con la misma explicación: «Usar los radiadores o radiadores toalleros para secar la ropa hará que la caldera trabaje más de lo que necesita, aumentando los costes generales del funcionamiento del sistema. La ropa que colocas sobre la parte superior del radiador limita la trasferencia del calor al interior de la habitación, esto se traduce en un mayor consumo de energía y por tanto un aumento del coste energético. Además de necesitar más energía para calentar toda la habitación, se aumenta el riesgo de sufrir problemas de salud como alergias y se produce más humedad en el aire. Actualmente nuestros hogares suelen tener doble acristalamiento, lo que permite limitar las corrientes de aire y aislar del frío, pero la falta de ventilación aumenta el porcentaje de humedad en el interior de la vivienda y se produce mayor condensación en las paredes que puede convertirse en moho».