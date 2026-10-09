Los expertos lanzan una advertencia sobre las tarántulas: el motivo por el que no deberías eliminarlas cuando aparecen

Aunque para muchas personas suponga una fobia, las tarántulas son pequeños animales que pueden ayudar en labores del hogar. Encontrar una en el jardín suele causar preocupación; sin embargo, desempeñan funciones fundamentales en la naturaleza. El motivo principal por el que muchos expertos recomiendan no eliminarlas es porque actúan como un potente controlador biológico de plagas.

Expertos entomólogos, como Matt Bertine de la Universidad Estatal de Carolina del Norte, advierten la temeridad que es eliminar a estos insectos, alterando así el equilibrio del ecosistema y aumentando directamente las probabilidades de que proliferen insectos y animales mucho más perjudiciales.

La importancia de las tarántulas y arañas para el ecosistema

Las tarántulas pertenecen a la familia de los Theraphosidae y actúan como depredadoras en los entornos que habitan. Aunque su apariencia sea temida, los especialistas advierten de varias razones por las que es importante respetarlas.

El motivo principal, como se menciona con anterioridad, es que las tarántulas son grandes depredadoras nocturnas. Su alimento se basa en insectos que en grandes dimensiones pueden comprometer la salud de las personas: cucarachas, escarabajos, chinches y hasta pequeños roedores.

La peligrosidad para los humanos

Salvo ciertas especies exóticas (asiáticas y africanas), su veneno carece de un veneno potente para los humanos. Su picadura es comparable a la de una abeja. Además, las tarántulas buscan esconderse y pasar desapercibidas, por lo que no deambulan con la intención de atacar.

Aun así, este animal tiene un sistema de defensa previo a la mordedura. Una tarántula asustada opta en un primer momento por sacudirse y soltar pelos urticantes de su abdomen. Esta defensa tan sólo genera irritación y picor para el ser humano.

¿Por qué los arácnidos generan miedo?

Su tamaño y aspecto ceroso provocan un inmediato e innato sentimiento de repulsión o incluso miedo en muchas personas. Sin embargo, esta terrible apariencia es solamente fachada. Los arácnidos son los primeros que quieren evitar el contacto humano y buscan refugios donde estar protegidos y tranquilos.

Los expertos coinciden en que los accidentes graves que involucran a estas especies son extremadamente raros. Se debe a que, como se menciona anteriormente, su primera defensa son sus pelos urticantes y el último mecanismo es la mordida.