Un experto en ferretería ha desvelado un truco para frenar el frío durante estos meses de invierno y que entre lo menos posible dentro del hogar. El ferretero y creador de contenido, Toño Escrig, ha publicado un vídeo en las redes sociales en el que ha informado sobre una solución muy barata que se instala en el cajón de la persiana y que hará que tu casa sea mucho más eficiente durante los próximos meses. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la solución que ofrece este experto en la materia para que no entre el frío en tu domicilio.

El invierno se acerca y en las próximas semanas los españoles estaremos inmersos en una época dura energéticamente hablando. Desde la Unión Europea vienen avisando desde hace semanas de las complicaciones que pueden darse en estos meses por las reservas de gas ajustadas, que hacen que el sistema sea vulnerable ante olas de frío prolongadas, la gran presión que hay sobre los precios debido al conflicto de Oriente Medio y los peligros meteorológicos que nos acechan en una época de temperaturas extremas, tanto en verano como en invierno.

Esta situación se agudiza en España, donde la factura de la luz ha subido más de un 20% en el último año por la guerra de Irán y también el regreso del IVA del 21%. Así que, de cara a este invierno, los españoles tendrán que hacer ejercicios de ingeniería financiera para ajustar el uso de la energía, para que un mayor consumo no se traduzca en cantidades rimbombantes a final de mes. Para ello, los expertos en la materia ya han avisado de los clásicos consejos: temperatura sobre 21 grados, bajar a 17 ºC durante la noche o apagar los termostatos cuando salgas de casa.

El truco para que el frío no entre por las ventanas

Toño Escrig, ferretero de Castellón y creador de contenido en las redes sociales, ha desvelado un truco para que el frío entre lo menos posible en tu casa durante este invierno. «Hoy vamos a conseguir que ya no entre frío por tus persianas», dice el titular de una publicación en la que comienza diciendo que: «Da igual lo buena que sea tu ventana, que por el cajón os va a seguir entrando el fresquito; con esto hoy lo vamos a solucionar».

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Acto seguido, este ferretero experto en la materia se mete manos a la obra. «Lo único que tienes que hacer es quitar la tapa de la persiana», dice a la vez que asegura que esto es sencillo, porque se quita haciendo presión o sacando los tornillos. «Quitamos la tapa; antes de poner la solución, la limpiamos, y una vez lo tengamos limpio, vamos a montar el aislamiento térmico para el cajón de la persiana, apunta.

«Lo medimos y lo cortaremos con unas tijeras a la medida. Ahora es tan fácil como quitar la cinta y pegarlo dentro del cajón», dice sobre el aislamiento térmico que habrá que colocar en la caja de la persiana para que frene la entrada de aire frío en casa durante el invierno. Una vez puesto el aislamiento, hay que comprobar que la persiana funciona correctamente y, por último, ponemos la tapa otra vez», finaliza dejando claro que este truco te hará pasar menos frío durante el invierno y hará que tu casa sea más eficiente. Es decir, gastarás menos en invierno en calefacción.