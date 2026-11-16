Cristina Bayés, ingeniera experta en sostenibilidad, sobre la calefacción: «Es recomendable mantenerla encendida a una temperatura baja»

Con la llegada del frío, son numerosas las personas que se preguntan cuánto tiempo deben mantener encendida la calefacción para que la casa se caliente y su bolsillo no tiemble a final de mes durante los meses más fríos del año.

La ingeniera industrial y especialista en eficiencia energética de la consultora Anthesis, Cristina Bayés, expone algunas recomendaciones para la mejora del consumo doméstico con respecto a la puesta en marcha de la calefacción.

La experta detalla que mantener este aparato funcionando durante todo el día no significa necesariamente ahorrar. De hecho, dejarla encendida todo el rato cuando no hay nadie en casa es un error que puede aumentar el consumo.

¿Cuándo es recomendable apagar la calefacción?

Una de las principales recomendaciones de Bayés es desconectar la calefacción cuando pasemos varias horas fuera de casa, ya que dejar los radiadores encendidos durante una ausencia prolongada supone gastar energía para calentar unas habitaciones que no se están utilizando.

Sin embargo, hay excepciones porque las viviendas que cuentan con suelo radiante necesitan una regulación diferente. Este sistema tiene una elevada inercia térmica, lo que supone que tarda más en calentarse, pero también conserva el calor durante más tiempo. En este caso, es favorable reducir la temperatura en vez de apagar completamente la instalación.

La temperatura ideal para ahorrar en invierno

Otro aspecto clave para controlar la factura energética es regular el termostato. Bayés recomienda mantener la temperatura de la vivienda entre los 19 y los 22 grados durante el invierno.

Además, reducir un sólo grado la temperatura representa un ahorro energético del 8 % aproximadamente, pero el resultado depende del aislamiento, el clima y el sistema de calefacción que se utilice.

La especialista también aconseja apagar la climatización mientras se ventila la vivienda e incluso, abrir las ventanas durante cinco o diez minutos permite renovar el aire interior sin prolongar innecesariamente las pérdidas de calor.

Otras recomendaciones

Los horarios de funcionamiento son importantes, pero también existen cuatro pequeños factores que ayudan a conservar el calor dentro de casa y son los siguientes:

Instalar burletes en puertas y ventanas para evitar la entrada de aire frío por las rendijas y mejorar el aislamiento.

para evitar la entrada de aire frío por las rendijas y mejorar el aislamiento. Aprovechar la luz solar durante el día al subir las persianas para permitir la entrada de calor natural y bajarlas cuando anochece para reducir las pérdidas térmicas.

durante el día al subir las persianas para permitir la entrada de calor natural y bajarlas cuando anochece para reducir las pérdidas térmicas. Mantener los radiadores en buen estado.

Evitar colocar muebles delante de ellos favorece una distribución adecuada del calor.

Por lo tanto, no existe un número de horas concretas para encender la calefacción, sino que la clave se sitúa en adaptar su funcionamiento a las necesidades del hogar, el aislamiento y el tipo de instalación para conseguir el confort necesario sin gastar más energía de la necesaria.