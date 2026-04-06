Los expertos avisan: la sensibilidad dental no es un problema, pero sí puede ser consecuencia de un esmalte desgastado

La sensibilidad dental es una molestia frecuente que puede aparecer en el día a día al consumir alimentos fríos, calientes o ácidos. Aunque no se trata de una enfermedad en sí misma, sí puede ser una señal de alerta relacionada con el desgaste del esmalte dental u otros factores que afectan la protección natural de los dientes.

Tal como explica la Dra. Aida Calvillo, odontóloga, odontopediatra y ortodoncista con formación en la Universidad de Murcia, la UIC y la CEU Cardenal Herrera, este tipo de molestias deben atenderse con rapidez, ya que pueden estar vinculadas a problemas como la retracción de encías, el bruxismo o la higiene dental agresiva.

Qué significa tener sensibilidad dental y por qué aparece

La sensibilidad dental se manifiesta como un dolor o incomodidad cuando los nervios del diente quedan expuestos a estímulos externos. Esto ocurre cuando la capa protectora del diente se debilita o cuando la raíz queda al descubierto, lo que facilita que factores externos generen una respuesta dolorosa.

Este tipo de molestia puede aparecer de forma puntual o repetirse con frecuencia, especialmente al ingerir alimentos fríos, calientes o ácidos. En algunos casos, incluso el simple contacto al cepillarse los dientes puede desencadenar esa sensación incómoda.

Entre las causas más habituales se encuentran:

Desgaste del esmalte dental : al perderse esta capa protectora, los estímulos llegan directamente a los nervios, aumentando la sensibilidad.

: al perderse esta capa protectora, los estímulos llegan directamente a los nervios, aumentando la sensibilidad. Exposición de la raíz : puede producirse por retracción de las encías, dejando zonas más vulnerables del diente al descubierto.

: puede producirse por retracción de las encías, dejando zonas más vulnerables del diente al descubierto. Enfermedad de las encías : favorece que las raíces queden más expuestas y, por lo tanto, más sensibles.

: favorece que las raíces queden más expuestas y, por lo tanto, más sensibles. Cepillado agresivo: aplicar demasiada fuerza al limpiar los dientes puede dañar tanto el esmalte como las encías.

Este conjunto de factores hace que los dientes reaccionen con mayor intensidad ante el frío, el calor o incluso el contacto, generando molestias que pueden interferir en hábitos cotidianos como comer o beber con normalidad.

Además, la combinación de varios de estos factores puede incrementar el problema, haciendo que la sensibilidad sea más persistente y evidente con el paso del tiempo.

Cómo tratar y prevenir la sensibilidad dental en casa

A pesar de lo molesto que puede resultar, existen medidas sencillas que ayudan a controlar la sensibilidad dental y evitar que empeore si se incorporan de forma constante en la rutina diaria.

El cuidado diario es clave para reducir la exposición de los nervios dentales y proteger el esmalte, especialmente en personas que ya han notado molestias recurrentes.

Entre las más recomendadas están:

Cepillarse con suavidad usando un cepillo de cerdas blandas para evitar el desgaste del esmalte y la irritación de las encías.

usando un cepillo de cerdas blandas para evitar el desgaste del esmalte y la irritación de las encías. Utilizar pastas dentales específicas para dientes sensibles, formuladas para bloquear los estímulos que generan dolor.

para dientes sensibles, formuladas para bloquear los estímulos que generan dolor. Reducir el consumo de alimentos y bebidas ácidos , como jugos cítricos, que pueden debilitar el esmalte.

, como jugos cítricos, que pueden debilitar el esmalte. Elegir enjuagues bucales sin alcohol , que resultan menos agresivos para las encías y ayudan a mantener el equilibrio bucal.

, que resultan menos agresivos para las encías y ayudan a mantener el equilibrio bucal. Aplicar flúor, ya sea en pasta, colutorio o tratamientos tópicos, para fortalecer el esmalte dental.

En los casos en los que la sensibilidad persiste o se intensifica, puede ser necesario acudir a un profesional para evaluar el origen del problema y aplicar tratamientos específicos adaptados a cada situación.