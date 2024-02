Un experto educador avisa de los errores que cometen los padres con sus hijos: «Que no le falte de nada»

Un experto educador avisa de los errores que cometen los padres con sus hijos, en un intento de que no les falte de nada. La tarea de ser padre o madre es la más dura que existe, por mucho que intentes prepararte, nunca se está lo suficientemente listo para afrontar ese cambio radical de vida.

Tener un hijo es una revolución que llega de repente y va afectando a cada uno de los pasos que vamos a dar desde su llegada. Acompañar a ese ser humano por el proceso que lo llevará a la edad adulta a valerse por sí mismo y descubrirse en todos los sentidos, no es nada fácil.

Duro aviso de los errores que cometen los padres

Hay una premisa que hay que tener muy clara, todos los padres cometen errores, no hay nadie perfecto y menos en esta tarea de la que todo el mundo parece saber mucho. Desde fuera hay situaciones que se ven distintas desde dentro y cada persona acaba siendo su propio mundo.

Es importante no juzgar, pero tampoco juzgarse, uno lo hace lo mejor que sabe y nunca piensa en unas consecuencias que pueden llegar con el paso del tiempo. El objetivo es ver crecer a esa persona y hacerlo de la mejor manera posible, aunque a veces se necesita ayuda externa para reconducir la situación.

Llegará un día en el que quizás hayamos perdido el control, nos sintamos totalmente perdidos y necesitemos ayuda externa. Nunca está de más pedir ayuda, es una manera de salir de ese problema. No representa que seamos mejor o peor es, simplemente nos hemos enfrentado a algo con lo que quizás no contábamos.

A la hora de conseguir cumplir con ese objetivo que necesitamos cumplir, nada mejor que hacerlo de la mano de un buen experto. A veces lo que pensamos que es mejor no solo no lo es, sino que acaba siendo un problema mayor. Por lo que, antes que nada, hay que empezar a prepararse para ser padre o madre, con un objetivo común.

Ir de la mano en esta tarea siempre es un acierto, cumplir con este objetivo, pero sobre todo estar listo para experimentar algunas situaciones que no serán agradables, pero deberán hacerse, es fundamental. Estos son los errores que cometen los padres con sus hijos y de los que alerta el experto.

Que no le falte de nada: es el error que cometen muchos padres

View this post on Instagram A post shared by Gabriela Acevedo – Villaro (@psicoinfantil)

Hoy en día el objetivo es hacer que a los niños no les falte nada de nada. No importa lo que pidan, lo acabaremos consiguiendo. Padres y madres trabajando de sol a sol en busca de un sobresueldo para comprar el iPhone de turno o recibir una mirada de alegría al entregarle los Reyes Magos delante de todos la consola más buscada de las Navidades.

Este objetivo de darlo todo y de evitar los problemas que genera conseguir lo que se necesita. Es decir, hacerles trabajar un poco en las tareas de casa o buscar la manera de lograr ese objetivo es bueno. Tardarán un poco más en hacerse con aquello que necesitan, pero a la larga, supondrá la llegada de un elemento que acabará siendo el que marque la diferencia.

Los niños deben ser capaces de identificar un problema, marcarse unos objetivos e ir a por ellos. Esforzarse no es nada malo, sino todo lo contrario. Como padres no podremos protegerlos siempre, por lo que otro de los errores es querer que no les falte de nada, pero también que no les pase nada.

Sobreprotegerlos es, en definitiva, un error muy común que podría acabar siendo lo que les afecte en gran medida. Al final, lo que queremos es que sean personas autónomas, pero no lo serán nunca sin la ayuda de determinadas personas que están a su alrededor. No sabrán como solucionar un problema que puede venir de lejos y que sin esa sobreprotección serán capaces de ver llegar y apagar.

Ser capaces de pensar por sí mismos, de luchar por sus sueños y de no dejarse vencer por las dificultades. La vida está llena de buenos y de malos momentos, saber afrontarlos los dos es vital o al mínimo problema que aparezca ya no sabrán cómo afrontarlo o salir de él.

Este experto habla de niños de veintitantos, son ya adultos, pero siguen haciendo una vida de niños ya que no pueden independizarse o hacer aquello que necesitan. Solo están pendientes de lo que les dicen los demás y de las dificultades que tienen y no pueden solucionar. A la larga es mejor dejar que se equivoquen, que luchen y que fallen, que darles todo y evitar que sean capaces de ser autónomos o vivir sus vidas, la parte buena, pero también la mala que seguro que tendrán que afrontar en algún momento.